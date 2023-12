Warnung für Bayern: Wetterdienst rechnet auch am Wochenende mit Glatteis

Das Schneechaos vom vergangenen Wochenende ist größtenteils überwunden, doch auch in den kommenden Tagen bleibt es glatt auf Bayerns Straßen. Zudem könnte es zu Überschwemmungen kommen.

Nach dem Schneechaos am vergangenen Wochenende hat sich die Wetterlage in Bayern zwar etwas beruhigt, doch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt noch immer vor Frost und Glätte. Am Wochenende könnte es dann laut dem Hochwassernachrichtendienst Bayern auch zu Ausuferungen und Überschwemmungen kommen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Am Freitag greift der Ausläufer eines Tiefs bei Irland auf Bayern über. Dadurch wird es frostig und glatt. Im Laufe des Tages erwartet der DWD an den nördlichen Mittelgebirgen und nach Osten hin oft Schnee. Die Temperatur liegt dabei zwischen 0 und 4 Grad.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags -1°C, nachmittags 1°C und abends 1°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern am Wochenende: Regen und Glatteis

In der Nacht zum Samstag schneit oder regnet es in vielen Teilen Bayerns. Der DWD warnt weiterhin vor Glatteis. Tagsüber klingen die Niederschläge im Südosten schnell ab. Es wird teils trüb und teils sonnig. Im Tagesverlauf ziehen wieder Wolken auf und es beginnt erneut zu regnen. An den östlichen Mittelgebirgen steigt die Temperatur örtlich nur knapp über 0 Grad, an Untermain und Bodensee wird es bis zu 8 Grad mild.

Der Regen breitet sich in der Nacht zum Sonntag schnell aus, Schnee gibt es nur noch im höheren Bergland. In den östlichen Regionen rechnet der DWD wieder mit Glatteis. Auch im Laufe des Tages bleibt es überwiegend stark bewölkt. Am Vormittag regnet es meist, am Nachmittag bleibt es dann weitgehend trocken. Im Südwesten lockern die Wolken dann auch auf. Bei stark böigem Westwind wird es mit 6 bis 10 Grad milder als an den Tagen zuvor. Nur in einigen Tälern der östlichen Mittelgebirge bleibt es noch etwas kälter.

Hochwassergefahr in Bayern steigt am Wochenende

Bereits am Mittwoch hat das Tauwetter nach dem heftigen Schneefall am vergangenen Wochenende lokal zu kleinen Ausuferungen geführt. Wie der Hochwassernachrichtendienst Bayern (HND) berichtet, besserte sich die Lage aber am Donnerstag wieder. Aktuell gilt für folgende Landkreise eine Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen:

Coburg

Bamberg

Forchheim

Ansbach

Weißenburg-Gunzenhausen

Ab dem Wochenende erwartet der HND in Bayern dann eine flächenweite Hochwassergefahr. Was das regional bedeute, werde sich aber erst in den kommenden Tagen zeigen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag.