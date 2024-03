Würzburg

vor 39 Min.

A3 bei Helmstadt stundenlang gesperrt: Zwei Tote und mehrere Verletzte bei Massenkarambolage

Auf der A3 zwischen Wertheim und Helmstadt ereignete sich am Sonntag ein schwerer Unfall mit 40 Fahrzeugen. Zwei Menschen starben.

Plus Aufgrund eines schweren Unfalls ist die Autobahn A3 zwischen Wertheim und Helmstadt in eine Fahrtrichtung gesperrt. Was bisher zum Unfall bekannt ist.

Von Gina Thiel

Ein schwerer Autounfall auf der A3 zwischen Wertheim und Helmstadt (Landkreis Würzburg) sorgte für einen Großeinsatz von Polizei, Rettungskräften und Feuerwehren. Auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Unterfranken bestätigt Pressesprecherin Carmen Aufmuth: "Es handelt sich um einen großen Unfall mit mehreren Fahrzeugen und mehreren Verletzten."

Kurz vor 16 Uhr am Sonntagnachmittag kam es auf der A3 zwischen Helmstadt und Wertheim zu einem ersten Auffahrunfall. "Unmittelbar nach dem Auffahrunfall gab es wenige Meter weiter im Stau einen weiteren Auffahrunfall", so Aufmuth. Dabei seien drei Fahrzeuge in Brand geraten, die von der Berufsfeuerwehr Würzburg gelöscht wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen