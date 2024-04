Basketball

vor 34 Min.

Basketballerinnen von Alba vergeben ersten Titel-Matchball

Die Entscheidung um die Meisterschaft ist vertagt. Alba Berlin verliert in Keltern das vierte Finalspiel. Nun kommt es am Mittwoch zum großen Showdown in der Hauptstadt.

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihren ersten Matchball zur ersten deutschen Meisterschaft nicht nutzen können. Am Sonntag unterlagen die Hauptstädterinnen im vierten Finalspiel bei Titelverteidiger Rutronik Stars Keltern mit 55:64 (28:38). Damit steht es in der Best-of-Five-Serie nun 2:2 und es kommt am Mittwoch zum Entscheidungsspiel in Berlin in der Sömmeringhalle (15.30 Uhr/Sporttotal.tv). Beste Berliner Schützin war Marie Bertholdt mit 17 Punkten. Die Gastgeberinnen wussten um ihre letzte Titelchance und begannen dementsprechend sehr engagiert. Es dominierten zunächst beide Defensivreihen, aber Keltern lag von Beginn an in Führung. Alba tat sich offensiv schwer, kam zwar immer wieder heran, doch eine Führung gelang im gesamten Spiel nicht. Mitte des zweiten Viertels konnte sich Keltern dann aber erstmalig zweistellig absetzen (29:19). Den Berlinerinnen gelang in dieser Phase offensiv einfach zu wenig. Sie gaben aber nicht auf, kämpften sich nach dem Seitenwechsel immer wieder heran. Doch die Gastgeber hatten immer eine Antwort parat. Näher als fünf Punkte kam Alba nicht mehr heran. Alba Kader

