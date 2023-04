Basketball: Frauen-WM 2026 findet in Deutschland statt

Die Basketball-Weltmeisterschaft der Damen wird 2026 in Deutschland stattfinden. Das Turnier wird in Berlin ausgetragen.

Es ist eine frohe Kunde für den Deutschen Basketball Bund, die am Freitag aus Manila kam: Das Basketball-Weltmeisterschaft der Damen wird 2026 in Deutschland stattfinden. Das wurde in der philippinischen Hauptstadt beschlossen. Zuletzt hatte eine Frauen-WM im Basketball 1998 in Deutschland stattgefunden.

"Die Förderung des Basketballs für Frauen und Mädchen wird in den nächsten Jahren ein Schwerpunkt unserer Arbeit in der gesamten deutschen Basketball-Familie sein", erklärte DBB-Präsident Ingo Weiss: "Die Damen-WM soll dabei das Leuchtturm-Projekt sein."

Frauen-WM 2026 in Deutschland: Termin und Ort

Bei der WM 2026 werden 16 Frauen-Nationalmannschaften um den Titel spielen. Sie sind zunächst in vier Gruppen aufgeteilt. Die Weltmeisterschaft soll in Berlin ausgetragen werden. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Es ist aber klar, dass das Turnier im Spätsommer 2026 stattfinden wird.

Die deutsche Nationalmannschaft wird bei der WM 2026 wohl nur eine Außenseiterrolle bleiben. Allerdings zeigte sie sich zuletzt in einer ansteigenden Form. Das deutsche Team hat sich zum ersten Mal seit zwölf Jahren für eine Europameisterschaft qualifiziert. Die EM 2023 im slowenischen Ljubljana beginnt am 15. Juni 2023. Das Finale steht am 25. Juni an. In der Vorrunde trifft die Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Thomaidis auf die slowenischen Gastgeberinnen, auf Großbritannien und auf den Mitfavoriten Frankreich.

Termin: Spätsommer 2026

Ort: Berlin

Basketball-WM 2027 findet in Katar statt

In Manila wurde neben der Frauen-WM 2026 auch die Basketball-Weltmeisterschaft 2027 der Herren vergeben. Der Basketball-Weltverband teilte am Freitag mit, dass diese in Katar stattfinden wird. Es sollen alle Partien in Katars Hauptstadt Doha ausgetragen werden.

Zuletzt hatte Katar als Gastgeber der Fußball-WM 2022 fungiert. Zuvor hatten in dem Wüstenstaat bereits die Handball-WM 2015, die Rad-WM 2016, die Turn-WM 2018 und die Leichtathletik-WM 2019 stattgefunden. Im Jahr 2024 wird die Schwimm-WM in Katar ausgetragen. Außerdem hat sich das Land für die Austragung der Olympischen Spiele 2036 beworben.