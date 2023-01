Autofahrer flüchtet vor Kontrolle und verursacht Unfall

Ein Autofahrer ist in Berlin-Gesundbrunnen vor einer Fahrzeugkontrolle geflohen und hat dabei einen Unfall verursacht.

Als Polizisten den 35-Jährigen am Donnerstagabend in der Osloer Straße Höhe Stockholmer Straße anhalten wollten, fuhr dieser plötzlich davon, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen mitteilte. An der Kreuzung Osloer Straße und Schwedenstraße rammte der Fahrer den Bordstein und fuhr daraufhin gegen ein neben ihm fahrendes Auto. Die Polizei nahm den Fahrer schließlich am Unfallort fest. Weshalb der Mann vor der Polizei floh, war zunächst unklar. Der 54 Jahre alte Fahrer des gerammten Autos sowie sein 42 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt.

(dpa)