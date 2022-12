Unfall in Prenzlauer Berg: Autofahrer in Lebensgefahr

In Berlin-Prenzlauer Berg ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden.

Nachdem der 41-Jährige vor Ort bewusstlos geworden war, musste er in einer Klinik notoperiert werden, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der 41-jährige Autofahrer war am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Für die Unfallaufnahme musste die Wichertstraße für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.

(dpa)