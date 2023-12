Feuerwehreinsatz

Familie muss umziehen wegen Brands in Einfamilienhaus

In einem Einfamilienhaus in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) ist an Heiligabend ein Feuer ausgebrochen.

Der Brand sei von einer Kerze ausgelöst worden, teilte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei am Sonntag mit. Rettungskräfte der umliegenden Feuerwehren hätten den Brand gelöscht. Verletzt wurde nach Angaben des Polizeisprechers niemand. Das Haus sei aber unbewohnbar. So musste die Familie zu Bekannten umziehen. Zuerst hatte die "Märkische Allgemeine" berichtet. Bericht der Maz (dpa)

