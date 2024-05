Havelland

vor 52 Min.

Tödlicher Unfall in Dallgow-Döberitz

Beim Zusammenstoß mit einem Baum in Dallgow-Döberitz (Havelland) ist eine Person an den schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle gestorben.

Beim Zusammenstoß mit einem Baum in Dallgow-Döberitz (Havelland) ist eine Person an den schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle gestorben. Wie die Polizei in Brandenburg (Havel) mitteilte, war das Auto aus bisher nicht geklärter Ursache am Freitagmorgen im Ortsteil Seeburg von der Fahrbahn abgekommen. Zur Identität der getöteten Person konnte die Polizei noch keine Angaben machen. (dpa)

Themen folgen