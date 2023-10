Linke erwartet keine Austrittswelle: Warnung vor Populismus

Die Brandenburger Linke erwartet wegen der angekündigten Parteineugründung von Sahra Wagenknecht keine Mandatsverluste oder nennenswerten Austritte. Politikforscher Botsch sieht die neue Partei kritisch.

Aus der Brandenburger Partei Die Linke hat es wegen der angekündigten Partei-Neugründung der bisherigen Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht zunächst nur zwei Parteiaustritte gegeben. "Es wird sicherlich noch einige Austritte geben, da muss man Realist sein", sagte Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg am Montag auf Anfrage. "Wir rechnen aber nicht mit einer größeren Austrittswelle." Nach Angaben von Wollenberg hat die Linke in Brandenburg derzeit 4350 Mitglieder.

Nach monatelangen Spekulationen um eine Parteineugründung hatte Wagenknecht am Montag das "Bündnis Sahra Wagenknecht" präsentiert. Der zunächst vorgestellte Verein sei gegründet worden, um eine neue Partei vorzubereiten.

Linke-Landeschef Sebastian Walter bewertete die Parteigründungspläne von Wagenknecht als eine Möglichkeit für die Linke, ihr eigenes Profil wieder zu schärfen. "Für die Linke ist das aus meiner Sicht vor allem eine Chance, zu mehr Klarheit und einem wieder deutlich erkennbaren Profil als moderne sozialistische Partei für den Alltag zu kommen", sagte Walter, der auch Fraktionschef im Landtag ist, in Potsdam.

Aus Sicht des Politikforschers Gideon Botsch könnte eine Wagenknecht-Partei antidemokratische und nationalistische Stimmungen im Land verstärken. "Für die AfD wäre es eine konkurrierende rechtspopulistische Partei", sagte der Politikprofessor an der Universität Potsdam am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Mit ihrem "Bündnis Sahra Wagenknecht" könnte sie bei der Brandenburger Landtagswahl kommendes Jahr durchaus Stimmen von Linke und AfD abziehen, meinte er.

Voraussetzung sei aber, dass Wagenknecht es auch schaffe, zur Wahl zu mobilisieren. Und dann sei es auch möglich, dass die AfD von der Neugründung sogar profitiere, warnte Botsch. "Denn Wagenknecht wird dabei Themen der AfD wie Ausländerfeindlichkeit verstärken", erläuterte der Politikforscher. "Und dann denkt womöglich mancher Wähler: Wenn das alle sagen, dann wähle ich doch gleich die AfD."

Wagenknecht hatte angekündigt, mit ihrer neuen Partei im kommenden Jahr möglichst bei den drei Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg antreten zu wollen. "Wir streben an, in den drei Bundesländern zu kandidieren, aber ob wir es wirklich in allen dreien schaffen, wird natürlich davon abhängen, wie sind die Landesverbände bis dahin aufgestellt, welche Kandidaten haben wir vor Ort", sagte die in Jena geborene 54-Jährige.

Die Brandenburger AfD befürchtet durchaus Stimmenverluste bei den Landtagswahlen. Wagenknecht setze auf eine Spaltung der Opposition, kritisierte die AfD-Landesvorsitzende Birgit Bessin am Montag laut Mitteilung. Dabei habe die AfD im kommenden Jahr die Chance, in Sachsen, Brandenburg und Thüringen einen politischen Wechsel zu vollziehen. "Die Wähler dürfen sich nicht verunsichern und dazu verleiten lassen, halbherzige neo-kommunistische Experimente zu wählen, die ein wenig unsere Forderungen klauen, um Wähler zu locken, damit aber einen Politikwechsel vielleicht für immer zunichtemachen", warnte die AfD-Landesvorsitzende.

(dpa)