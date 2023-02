Umstrittene Polizeiwache am Kottbusser Tor wird eröffnet

Lange wurde diskutiert, nun kommt die Polizeiwache am Kottbusser Tor, wo Drogenhändler und Taschendiebe unterwegs sind, tatsächlich. Die Polizisten werden im 1. Stock eines Hochhauses über der Straße sitzen. Das gefällt nicht jedem.

Die umstrittene neue Polizeiwache am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg wird am Mittwoch eröffnet. Der Termin war schon länger angekündigt worden, daher ist auch eine Demonstration von Gegnern der Wache für den Vormittag am Kottbusser Tor angemeldet. Die Polizeiwache befindet sich im ersten Stock eines Hochhauses in der Überführung über die Adalbertstraße. Die Kosten für den Umbau der Räume betrugen laut Senat rund 3,24 Millionen Euro.

In der Wache sollen jeweils drei Polizisten in Schichten rund um die Uhr Dienst haben und Ansprechpartner sein für Probleme in der Umgebung. Weitere Polizisten sind wie bisher schon als Streifen und bei Einsätzen am Kottbusser Tor unterwegs.

Teile der Nachbarschaft, Geschäftswelt und Besucher hoffen auf weniger Kriminalität, Drogenhandel und Vermüllung in der Umgebung. Ein anderer Teil ist gegen viel Polizei vor Ort und gegen die Wache über der Unterführung, das gilt insbesondere für linke Aktivisten.

(dpa)