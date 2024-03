18-Jähriger fährt Radfahrerin an: Frau schwer verletzt

Ein Autofahrer hat eine Fahrradfahrerin in Prenzlauer Berg angefahren.

Die 24-Jährige kam mit Verletzungen am Kopf ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte. Eine Zivilstreife der Polizei beobachtete demnach, wie der 18-Jährige am Donnerstagabend ein anderes Fahrzeug überholte und dann auf eine Sperrfläche und den Fahrradstreifen geriet. Dort erfasste er laut Polizei die in gleicher Richtung fahrende Radfahrerin, die daraufhin stürzte.

(dpa)