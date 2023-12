Autofahrer fährt beim Wenden 80-Jährigen - schwer verletzt

Ein Autofahrer hat beim Wenden in Berlin-Reinickendorf einen Rentner angefahren und schwer verletzt.

Der 80-Jährige überquerte mit seinem Fahrrad am Freitag die Marktstraße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Währenddessen drehte dort ein 59-Jähriger mit seinem Kleintransporter um und fuhr den Rentner an. Der Senior kam mit einem Armbruch und mehreren Beinverletzungen ins Krankenhaus.

(dpa)