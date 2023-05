Unfall

vor 23 Min.

Berlin: Mann von Bus angefahren und schwer verletzt

Artikel anhören Shape

In der Nähe der Mercedes-Benz Arena in Berlin ist am Dienstagabend ein Mann von einem Bus angefahren und dabei schwer verletzt worden.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Weitere Details seien noch nicht bekannt. (dpa)

Themen folgen