Radfahrerin stirbt bei Unfall mit Auto

Eine 57-jährige Fahrradfahrerin ist in Berlin bei einem Unfall mit einem Auto gestorben.

Das sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Passiert sei der Unfall ungefähr zur Mittagszeit auf dem Mariendorfer Damm - und offenbar nicht an einer größeren Kreuzung. Die Frau sei nach ersten Erkenntnissen stadteinwärts unterwegs gewesen, sagte der Sprecher. Dann soll sie offenbar nach links gefahren und von dem Auto erfasst worden sein. Die genauen Umstände waren noch unklar. Weitere Informationen wollte die Polizei am Montag nach Abschluss der Arbeiten an der Unfallstelle herausgeben.

(dpa)