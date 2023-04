Spandau 04 mit Champions-League-Sieg gegen Marseille

Die Wasserball-Männer von Spandau 04 haben am 11.

Spieltag der Champions League-Hauptrunde der Gruppe B den dritten Sieg im laufenden Wettbewerb erreicht. Gegen Frankreichs Meister CN Marseille gewannen die Berliner am Dienstagabend in der heimischen Schwimmhalle Schöneberg mit 11:9 (2:3, 2:2, 4:3, 3:1), bleiben aber mit elf Punkten auf dem fünften Rang der Achter-Tabelle. Nur die Top-4 des Rankings nach 14 Spieltagen erreichen die Final-8-Endrunde des Königswettbewerbs Anfang Juli in Belgrad.

Mit dem Sieg gegen Marseille kann Spandau allerdings in den kommenden zwei Heimpartien (gegen OSC Budapest und Astralpool Sabadell) und im abschließenden Auswärtsmatch bei VK Novi Beograd den Rückstand zum Vierten Jug Dubrovnik (15 Punkte), das sein Heimmatch gegen FTC Budapest mit 12:12 beendete, wettmachen. Gegen Marseille, das in der Vorsaison Final-Siebter der Champions-League-Endrunde war, begannen die Wasserfreunde das hochklassige und dramatische Spiel engagiert, gerieten dann aber in Rückstand und konnten erst Mitte des dritten Viertels die Partie wieder drehen.

Mit 8:8 ging es in den Schlussabschnitt, in dem Spandau das Match für sich entschied. Roman Shepelev (3) und Denis Strelezkij (2) waren die besten Torschützen des Siegers.

(dpa)