Wer sieht, was ich poste? Fragen und Antworten rund um Facebook

2,7 Milliarden Menschen sind auf Facebook aktiv - doch nicht jeder Beitrag soll die ganze Welt erreichen. Wer was sieht und welche Möglichkeiten es gibt, das zu ändern.

Von Jakob Stadler

Wer etwas auf Facebook postet, kann potenziell fast die ganze Welt erreichen: 2,7 Milliarden Menschen nutzen das soziale Netzwerk inzwischen. Was ein großes Potenzial ist, ist auch ein Problem: Schließlich will nicht jeder seine Posts mit der ganzen Welt teilen. Was man wissen sollte, damit nur diejenigen Beiträge sehen, für die sie auch gedacht sind.

Wer sieht meine Facebook-Posts?

Facebook-Nutzer können selbst einstellen, welcher Teil ihres Profils wie öffentlich ist. Es lässt sich für jeden Post einzeln entscheiden, wer diesen sehen kann. Beim Verfassen können Nutzer auswählen, ob der Beitrag nur für die eigenen Facebook-Freunde sichtbar ist oder öffentlich, also für jeden im Netz, auch ohne Facebook-Konto.

Es lassen sich auch Abstufungen vornehmen. So gibt es die Möglichkeit "Freunde außer …" auszuwählen – das sorgt dafür, dass ausgewählte Freunde einen Beitrag nicht sehen. Es gibt auch die Funktion "Nur ich". Posts, die so gespeichert werden (von "teilen" kann man hier nicht sprechen), tauchen zwar im eigenen News-Feed auf, nicht aber in dem anderer.

Wer seine Freunde auf Facebook in Listen sortiert – etwa "enge Freunde" und "Bekannte" – kann auch diese auswählen und damit genauer steuern, wer Beiträge sehen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, Kontakte zur Liste "Eingeschränkt" hinzuzufügen. Wer darauf steht, ist zwar ein Facebook-Freund, sieht aber nur, was öffentlich gepostet wurde. Laut Facebook ist diese Liste für Menschen, "die du als Freunde hinzugefügt hast, mit denen du aber nichts teilen möchtest, zum Beispiel dein Chef".

Wenn ein Nutzer einen anderen im eigenen Beitrag (nicht in den Kommentaren) markiert, können auch Freunde dieser Person den Beitrag sehen, selbst wenn er nur für "Freunde" freigegeben ist.

Die Einstellung, mit welcher Sichtbarkeit ein Post ausgespielt wird, wird jedes Mal für die zukünftige Beiträge gespeichert. Wenn ein Beitrag nur für Freunde geteilt wird, ist das beim nächsten Mal die Voreinstellung.

Wer kann meine Beiträge in einer Facebook-Gruppe sehen?

Was in öffentlichen Gruppen gepostet und kommentiert wird, ist öffentlich. Was in privaten Gruppen gepostet und kommentiert wird, können nur Mitglied sehen. Facebook betont aber, das Unternehmen würde auch in privaten Gruppen gegebenenfalls überprüfen, ob die Inhalte den Richtlinien entsprechen. nktion: "Vergangene Beiträge einschränken". Damit lassen sich alle alten Beiträge auf "nur für Freunde" setzten.

"Anstößige Inhalte": Was auf Facebook verboten ist 1 / 9 Zurück Vorwärts Das verbieten Facebooks Gemeinschaftsstandards zum Punkt "Anstößige Inhalte"

Versuchte Koordinierung von sexuellen, nicht jugendfreien Handlungen oder Anwerbung für solche Handlungen. Dazu gehören unter anderem: Gefilmte sexuelle Handlungen Pornografische Handlungen, Stripclub-Shows, Live-Sex, erotische Tänze Sexuelle, erotische oder tantrische Massagen

Explizite sexuelle Kontaktaufnahme, einschließlich der folgenden Angebote von oder Anfragen nach: Sex oder Sexualpartner Sexchats oder ‑unterhaltungen Nacktfotos/-videos/-bilder

Inhalte, die beide der folgenden Kriterien erfüllen:

Kriterium 1: Angebot oder Anfrage Inhalte, die implizit oder indirekt * (in der Regel durch Nennung einer Kontaktmethode) Folgendes anbieten oder darum ansuchen: Nacktbilder, oder Sex oder Sexualpartner, oder Sexchats oder -unterhaltungen

Kriterium 2: Anzügliche Elemente Inhalte, die ein(e) oben beschriebene(s) Angebot/Anfrage enthalten und dafür eines der folgenden sexuell anzüglichen Elemente verwenden: Kontextspezifische und üblicherweise sexuelle Emojis oder Emoji-Strings , oder regionale sexualisierte Umgangssprache, oder Erwähnungen oder Darstellungen sexueller Handlungen (einschließlich von Hand gezeichneter, digitaler oder realer Kunst), wie sexuelle Rollen, Sexstellungen, Fetischszenarien, Erregungszustand, Geschlechtsakt oder sexuelle Handlungen (sexuelle Penetration oder Selbstbefriedigung), oder Bilder realer Personen, bei denen die Nacktheit durch menschliche Körperteile, Objekte oder digitale Technik verdeckt ist, einschließlich Großaufnahmen vollständig nackter Hinterteile

Inhalte müssen Kriterium 1 (Angebot oder Anfrage) erfüllen und implizit oder indirekt eine sexuelle Kontaktaufnahme anbieten oder darum ansuchen, um als Verstoß zu gelten. Wenn es sich bei einem Inhalt beispielsweise um ein von Hand gezeichnetes Bild handelt, das eine sexuelle Handlung darstellt, in dem Inhalt jedoch keine sexuelle Kontaktaufnahme angeboten oder darum angesucht wird, so ist er nicht unzulässig.

Ein Angebot von oder eine Anfrage nach pornografischem Material (wie u. a. das Teilen von Links zu externen pornografischen Websites) Explizit sexuelle Sprache, die über eine bloße Erwähnung hinaus anschaulich und im Detail auf Folgendes eingeht: Zustand sexueller Erregung (Feuchtigkeit oder Erektion) oder Geschlechtsakt (sexuelle Penetration, Selbstbefriedigung oder Ausübung von Fetischszenarien)

Quelle: Auszug aus den Gemeinschaftsstandards von Facebook, Punkt III.14, Stand: 31.10.2019

Wie kann ich bei einem bereits geposteten Beitrag erkennen, wer ihn sehen kann?

Neben dem Erstelldatum jedes auf Facebook geteilten Beitrags ist ein Symbol zu sehen – etwa eine Weltkugel (für "öffentlich") oder das Facebook-Freunde-Symbol. Das Symbol ist auch bei Beiträgen anderer Nutzer sichtbar.

Bei eigenen Beiträgen lässt sich die Sichtbarkeit eines Posts mit einem Klick auf das Symbol nachträglich anpassen. Facebook bietet zudem eine Möglichkeit, die Sichtbarkeit aller bisherigen Posts auf einmal zu ändern. In den Privatsphäre-Einstellungen gibt es die Funktion: "Vergangene Beiträge einschränken". So lassen sich alle alten Beiträge auf "nur für Freunde" setzten.

Wer sieht geteilte Beiträge?

Wenn der ursprüngliche Verfasser einen Beitrag nur für seine Freunde freigegeben hat, kann der Beitrag auch von anderen Nutzern nicht an eine größere Gruppe geteilt werden. Ein Link lässt sich trotzdem teilen – allerdings ohne den Text, den der ursprüngliche Verfasser dazu geschrieben hat.

Beim Teilen eines Beitrages lässt sich zudem wie bei jedem anderen Post auswählen, mit wem dieser geteilt werden soll.

Weshalb tauchen nicht alle Beiträge meiner Facebook-Freunde in meinem Feed auf?

Weil Facebooks News-Feed nicht alle Beiträge anzeigt, egal ob von Freunden oder abonnierten Seiten. Der Algorithmus hinter Facebooks Feed, also hinter der Mischung aus geposteten Texten, Fotos, Videos und Werbung, ist komplex. Und das Unternehmen lässt sich dabei nicht in die Karten schauen. Es gibt aber eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass die Beiträge bestimmter Freunden im eigenen Feed auftauchen: Nutzer können bei einzelnen Freunden auswählen, dass deren Beiträge in ihrem Feed als Erstes angezeigt werden. Die Einstellung können sie auf dem Profil des jeweiligen Freundes vornehmen. Die Person – oder auch Seite – bei der sie so eine Einstellung vornehmen, wird nicht darüber benachrichtigt. Es lassen sich allerdings nur bis zu 30 Personen oder Seiten auswählen.

Ändert sich das mit dem neuen Facebook-Layout?

Facebook hat gerade ein neues Layout veröffentlicht, bis zum September soll die Umstellung abgeschlossen sein. Da allerdings nur das Design verändert wurde, sollten die Einstellungen für Beiträge und Gruppen nicht betroffen sein.

