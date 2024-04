Apple-Kameraautos fahren seit heute wieder durch Deutschland

Apple schickt Kamera-Autos und Menschen mit Kamera-Rucksäcken durch Deutschland, um seine digitalen Karten zu verbessern. Auch in Augsburg werden Aufnahmen gemacht.

Apple will seine digitalen Karten verbessern und schickt deshalb wieder Kamera-Autos und Menschen mit Kamera-Rucksäcken durch Deutschland. Der Konzern teilte auf seiner Webseite mit, dass die Fahrzeuge von diesem Donnerstag (18. April) an bis Mitte August unterwegs sein werden. Wo die Autos nicht hinkommen, sind wie schon vor knapp drei Jahren auch jetzt wieder Menschen mit Kamera-Rucksäcken im Einsatz. Diese Aufnahmen für "Apple Maps" – zum Beispiel in Parks, Fußgängerzonen und Bahnhöfen – sollen in München, Berlin, Potsdam und Hamburg etappenweise vom 23. Mai bis 31. Juli gemacht werden.

Apple-Kamera-Autos auch in Schwaben: Städte und Landkreise im Überblick

Auch in Schwaben sind bis zum 15. August laut Apple Aufnahmen in diesen Städten und Landkreisen geplant:

Landkreis Augsburg

Stadt Augsburg

Landkreis Neu-Ulm

Landkreis Unterallgäu

Stadt Kaufbeuren

Stadt Kempten

Stadt Memmingen

"Apple Maps" zeigt interaktive Panoramadarstellungen

Mithilfe der Aufnahmen erstellt Apple unter anderem detaillierte Karten mit Informationen zur Verkehrsführung und Geschäften. In der Funktion "Umsehen" werden zudem Aufnahmen von Straßenzügen – ähnlich wie bei "Google Street View" – gezeigt. Apples Wagen mit Kameras und Laserradar-Sensoren, die Formen erkennen können, kamen zu ersten Mal 2019 nach Deutschland.

Apple sammelt seit dem Sommer 2021 für seine interaktiven Panoramadarstellungen auch Daten und Bilder mithilfe von Kamera-Rucksäcken, um auch autofreie Bereiche abzudecken. Die in Deutschland gesammelten Daten wurde dann im Frühjahr 2022 mit einer neuen Version von "Apple Maps" auch sichtbar gemacht. Diese Version umfasst eine detailreichere Darstellung, die von der Straßenabdeckung über 3D-Gebäude in Städten bis hin zur Landschaft mitsamt Vegetation reichen.

Wie bisher will Apple Gesichter und Nummernschilder vor der Veröffentlichung in der "Umsehen"-Funktion automatisch unkenntlich machen. Wer die Verpixelung des eigenen Hauses beantragen möchte, kann sich per E-Mail unter MapsImageCollection@apple.com an Apple wenden. Verpixelungsanfragen an Google für Darstellungen in "Street View" können an streetview_deutschland@google.com gerichtet werden. (mit dpa)