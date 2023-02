Neue Funktion bei Spotify: KI wird zum DJ

In den USA und in Kanada hat Spotify eine neue Funktion eingeführt. Eine KI soll als DJ fungieren und die richtigen, auf den Nutzer abgestimmten Titel auswählen.

Spotify hat in den USA und in Kanada eine neue Funktion für Premium-Nutzerinnen und -Nutzer eingeführt. Diese soll eine Mischung aus Radiosender und Party-DJ werden. Die Funktion basiert auf Künstlicher Intelligenz (KI). Eine in Echtzeit generierte Stimme soll den Nutzer persönlich begrüßen und auf den User abgestimmte Musik abspielen.

Spotify: KI soll als DJ Titel auswählen

"Der DJ ist ein personalisierter KI-Guide, der Sie und Ihren Musikgeschmack so gut kennt, dass er auswählen kann, was für Sie gespielt werden soll", schreibt Spotify auf seiner Webseite. Neben der Song-Auswahl liefert die Funktion auch Kommentare zu den Titeln und Künstlern "in einer erstaunlich realistischen Stimme".

Es sollen alte Favoriten und auch neue Musik gespielt werden. Basierend auf dem Feedback der Nutzer werde die Playlist ständig aktualisiert. Der Streamingdienst will nach eigenen Angaben "das richtige Musikstück im richtigen Moment liefern" und den User auf seinen "nächsten Lieblingskünstler" aufmerksam machen. Je öfter man die Funktion nutzt, desto besser sollen die Empfehlungen des DJs werden, verspricht Spotify.

Neue Spotify-Funktion: So soll KI-DJ funktionieren

Die KI soll die neuesten Veröffentlichungen scannen und die Titel auswählen, die dem jeweiligen Nutzer auf Basis seines Musikgeschmacks gefallen könnten. Die Informationen zu der Musik, den Künstlern oder Genres liefern hingegen Musikredakteure von Spotify. "Das Fachwissen unserer Redakteure ist etwas, das für unsere Philosophie bei Spotify wirklich wichtig ist", so der Streamingdienst.

Eine dynamische KI-Sprachplattform verleiht dem DJ dann seine Stimme. Für das Training der KI wurde die Stimme von Xavier "X" Jernigan verwendet, der englischsprachigen Nutzern als Moderator der Morgenshow "The Get Up" bekannt ist.

DJ-Funktion bei Spotify: Aktuell nur in den USA und Kanada verfügbar

Aktuell befindet sich die DJ-Funktion noch in einem Betatest. Sie ist zunächst auch nur auf Englisch in den USA und in Kanada verfügbar. Nutzer aus diesen Ländern können auf der Spotify-Startseite ein DJ-Symbol auswählen und auf "Play" klicken. Spielt der DJ nicht die richtige Musik, hat der Nutzer die Möglichkeit, ein anderes Genre, einen anderen Künstler oder eine andere Stimmung auszuwählen.

