Persönliche Spotify-Statistik ansehen: So funktioniert es

Wer seine Spotify-Statistik einsehen will, muss nicht zwingend auf den Jahresrückblick warten. Mithilfe von bestimmten Tools kann man die Daten jederzeit abrufen.

Welche Künstler hat man am meisten gehört? Was war der persönliche Lieblingssong oder -podcast? Wie viel Zeit hat man mit Musikhören verbracht? All das kann man seit kurzem bei Spotify in seinem persönlichen Jahresrückblick nachschauen. Wer nicht immer bis zum Jahresende warten oder detailliertere Daten möchte, kann sich jederzeit Statistiken ansehen. Wie das funktioniert, lesen Sie hier.

Direkt bei Spotify ist das leider nicht möglich. Wer den Musik-Streamingdienst am PC öffnet, kann sich lediglich die letzten 50 angehörten Songs anzeigen lassen. Umfassende Daten über das eigene Hörverhalten kann man aber über einen Umweg abrufen. Möglich ist das laut dem Technikportal Giga mit einem Add-on, einer App oder mit externen Diensten, die im Browser auf Spotify zugreifen.

Spotify-Statistik abrufen: Tools

Einen schnellen Überblick über die meistgehörten Künstler und Songs erhält man mithilfe von Tools wie musictaste.space oder Stats for Spotify. Damit man die Daten einsehen kann, muss der eigene Spotify-Account damit verknüpft werden. Es gibt die Möglichkeit, zu den Statistiken Playlists zu erstellen. Mit den Tools erhält man auch einen Überblick über die gehörten Genres. Die Statistiken lassen sich zwar spezifizieren und auf bestimmte Zeiträume eingrenzen, doch die Anzahl der Einträge ist auf 30 bis 50 begrenzt.

Möchte man eine umfangreiche Statistik, ist das Tool Last.FM besser geeignet. Wenn man dort einen Account erstellt und anschließend eine App auf dem Smartphone oder ein Add-on im Browser installiert, kann man jeden Stream tracken. Daten aus der Vergangenheit lassen sich damit aber nicht mehr abrufen. Doch sobald die Streams getrackt werden, kann man diese nach bestimmten Zeiträumen filtern und auch mit Freunden vergleichen. Last.FM unterstützt dabei nicht nur Spotify. Wer mehrere Musik-Streamingdienste nutzt, kann die Daten gebündelt einsehen.

Spotify-Statistik im Jahresrückblick

Wer nicht den Umweg über extra Tools gehen möchte, kann auf den Jahresrückblick von Spotify warten. Dieser steht allen Nutzern am Ende des Jahres zur Verfügung. Eine einfache Liste findet man dabei aber nicht. Stattdessen gibt es aufwendig animierte Präsentationen im Story-Format zu bestaunen. Die beliebtesten Tracks des Jahres dienen als Untermalung. Ausgewählte Songs werden mit passenden Überschriften präsentiert. Neben den beliebtesten Liedern kann man über Spotify Wrapped erfahren, wie viele Minuten man insgesamt im jeweiligen Jahr beim Musik-Streamingdienst reingehört hat.





