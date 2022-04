Maklerfirma wirbt für früheres Gottschalk-Grundstück – ohne sein Wissen

Eine Maklerfirma hat ein Angebot für ein idyllisches Grundstück am Ammersee inseriert – und wirbt mit Thomas Gottschalk als Vorbesitzer. Der wusste allerdings nichts davon.

"Wetten, dass … Sie und Ihre Familie sich in dieser Top-Lage wohlfühlen werden?" Mit diesen Worten hat eine Immobilienfirma für ein 25.000 Quadratmeter großes Grundstück in Inning am Ammersee geworben. Allerdings: Für sich sprechen sollten bei dem Online-Inserat nicht nur die idyllische Lage am Hochufer des Sees und das Potenzial des Anwesens. Die Maklerfirma warb mit der Tatsache, dass Thomas Gottschalk einst dort gewohnt hat. Dieser wusste allerdings nicht von der Werbemasche – und zeigte sich reichlich verärgert.

Immobilienfirma wirbt im Namen Gottschalks für sein ehemaliges Grundstück am Ammersee

Der ehemalige "Wetten, dass ...?"-Moderator sagte gegenüber der Bild-Zeitung: "Wenn die mich angerufen hätten und mir das Penthouse dafür angeboten hätten, wenn sie das Ding mit meinem Namen verkaufen können, wäre ich vielleicht ins Grübeln gekommen. Aber so ist es eine Sauerei." Gottschalk lebte ab Ende der 1980er Jahre bis zur Jahrtausendwende auf dem Grundstück. Die Immobilienfirma plant, sein ehemaliges Anwesen abzureißen. An dessen Stelle sollen neun Luxusvillen entstehen – jeweils zum Preis von 5,8 Millionen Euro.

Weil das ZDF die Rechte an der Marke "Wetten, dass... ?"besitzt, hofft der 71-jährige Gottschalk, dass der Sender sich nun einschaltet. Die Maklerfirma hat das Angebot in der Zwischenzeit aus dem Internet genommen. Bald solle es jedoch wieder online gehen – diesmal ohne die Werbung mit dem prominenten Vorbesitzer. (AZ)

