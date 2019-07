vor 52 Min.

13-Jährige wird beim Klauen in der Drogerie erwischt

Eine 13-Jährige klaut Kosmetik in einem Drogeriemarkt in Dillingen. Am Ladenausgang fliegt sie auf. In einem anderen Fall kann ein Dieb flüchten.

In einem Drogeriemarkt in der Kapuzinerstraße in Dillingen ist am Samstag gegen 11.35 Uhr eine 13-jährige Ladendiebin erwischt worden. Die 13-Jährige hatte zuvor laut Polizei kosmetische Erzeugnisse im Wert von ungefähr 47 Euro in ihre mitgeführte Tasche gesteckt und damit den Markt, ohne zu bezahlen, verlassen. Da die Diebstahlsicherung am Ausgang anschlug, wurde die Diebin, die sich bereits auf der Straße befand, von einer Mitarbeiterin der Drogerie angesprochen und ins Büro gebeten. Von dort wurde dann die Polizei hinzugerufen. Gegenüber den Beamten gab das Mädchen zu, die Artikel entwendet zu haben. Nach Aufnahme des Sachverhaltes wurde die 13-Jährige an ihre Mutter übergeben.

Dillingen: Ladendieb kann flüchten

Zu einem weiteren Ladendiebstahl in Dillingen kam es am Samstag um 17.30 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter wollte zu dieser Zeit laut Polizei aus einem Verbrauchermarkt in der Johannes-Scheiffele-Straße Spirituosen im Gesamtwert von etwa 245 Euro entwenden. Als er mit den teuren Alkoholika in seinem Rucksack den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, passierte, schlug die Diebstahlsicherung an. Daraufhin wurde der Dieb von einer Kassiererin angesprochen und ins Büro gebeten. Auf dem Weg dorthin ließ er seinen Rucksack langsam von den Schultern gleiten und flüchtete durch eine geöffnete Feuerschutztüre aus dem Markt. Eine anschließende Fahndung nach dem Täter im Bereich Dillingen und Lauingen verlief ohne Erfolg. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 entgegen. (pol)

Lesen Sie hier weitere Polizeimeldungen aus der Region: