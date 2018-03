vor 58 Min.

5000 Euro Schaden verursacht

Nach dem Unfall in Bissingen flieht ein Lkw-Fahrer. Allerdings nicht unerkannt.

Zeugen sahen, wie am Dienstag um 10.25 Uhr der Fahrer eines Lkw-Gespanns die Bissinger Marktstraße passierte und dabei an einen geparkten Pkw mit Anhänger vorbeifuhr. Dabei scherte der Lkw-Fahrer zu früh wieder ein und touchierte mit seinem Lastwagen das Auto an der linken Seite. Wie die Polizei weiter mitteilte, entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch weiter fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen hatten sich jedoch das Kennzeichen des Lkw notiert. Dies führte die Polizei zu einem Fahrzeughalter im nördlichen Donau-Ries-Kreis. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Außerdem wurde in Bissingen noch ein anderes Auto beschädigt: Zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstqag, 7.30 Uhr, trat ein unbekannter gegen einen grünen Ford. Dieser stand im Ortsteil Diemantstein auf Höhe der zehner-Hausnummern. Der Täter trat gegen den linken Kotflügel und zerkratzte Teile der Motorohaube und der linken Fahrzeugseite. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. (pol)