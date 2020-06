14:35 Uhr

72-Jähriger stirbt nach Fahrradunfall

Der Mann war ohne Helm unterwegs und stürzte. Ein Helikopter brachte ihn noch ins Uniklinikum.

Der 72-jährige Radfahrer, der am Montag in Zusamaltheim von seinem E-Bike stürzte, ist am Donnerstag verstorben. Das berichtet die Polizei. Der Mann war gegen 14.45 Uhr alleinbeteiligt gefallen, wobei er sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Laut Polizei hatte er keinen Helm getragen. Nach dem Unfall wurde er per Helikopter in die Uniklinik Augsburg gebracht, wo er schließlich verstarb.

Erster Verkehrstoter im Landkreis Dillingen

Wie die Polizei berichtet, handelt es sich um den ersten Todesfall im Straßenverkehr im Landkreis dieses Jahr. In den vergangenen beiden Jahren verstarben bei Verkehrsunfällen jeweils eine Person, davon 2018 eine Radfahrerin. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen