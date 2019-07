vor 36 Min.

Abschied vom Dillinger Kreistag nach 42 Jahren

Hans-Jürgen Weigl, Dillingens Alt-Oberbürgermeister und stellvertretender Landrat, wurde nun vom Kreistag verabschiedet. Es gab stehenden Applaus

Von Cordula Homann

Zum Schluss wurde es am Freitag noch etwas sentimental im neuen Großen Saal des Landratsamtes: Nach 41 Jahren im Kreistag wurde Hans-Jürgen Weigl (SPD) verabschiedet. Er hatte schon Ende März seinen Austritt aus dem Gremium verkündet, gestand aber, bislang sei er mental noch nicht so weit gewesen für den Abschied. Weigl sei ein in hohem Maße engagierter und kompetenter Kollege in der Kommunalpolitik gewesen, bedankte sich Landrat Schrell.

Mit dem Abschied ende eine Ära

Seit 35 Jahren kennen sich die beiden. Die Zusammenarbeit sei stets freundschaftlich und vertrauensvoll gewesen. „Deine Verlässlichkeit und Solidarität haben mich stets beeindruckt“, so der Landrat. Mit Weigls Abschied ende eine Ära.

Geschlossen applaudierte der Kreistag minutenlang stehend dem ehemaligen Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt. „Jetzt übertreibt’s nicht alle“, sagte Weigl. Er erinnerte daran, dass er durchaus hart formulieren konnte. Doch das sei aufgrund des guten Klimas im Kreistag schon lange nicht mehr notwendig. Und bat um Entschuldigung, sollte er irgendwann einmal jemanden beleidigt haben.

Der stellvertretende Landrat Alfred Schneid ist vor Kurzem 70 Jahre alt geworden. Er und seine Ehefrau Alma erhielten einen Blumenstrauß und einen Geschenkkorb.

Drei Geburtstagskindern wurde noch gratuliert

Weigl hatte die Sitzung des Kreistags am Freitag von seinem alten Platz aus verfolgt und bedankte sich dafür. Zuletzt gratulierte der Kreistag noch Eva-Maria Fink, die am kürzlich Geburtstag hatte, Georg Barfuß, der 75 geworden ist (wir berichteten), und stellvertretendem Landrat Alfred Schneid zum 70. (corh)

