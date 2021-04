Alles öko, oder was? Eine Höchstädter Strom-Diskussion

Plus Höchstädt beteiligt sich an Bündelausschreibung für die Stromlieferung. Dafür braucht es drei Abstimmungen.

Ruckzuck schnellen die Hände aller Stadträte nach oben. Einstimmiges Ergebnis. Tagesordnungspunkt abgeschlossen. Weiter im Programm. Fast. Wolfgang Konle hat noch eine Frage: „Es geht schon auch um Ökostrom, oder?“. Nein, geht es nicht. Dafür geht es dann noch mal von vorne los.

Vertrag läuft 2022 aus

Bei der Stadtratssitzung am Montagabend in Höchstädt, die coronabedingt eine Stunde vorverlegt wurde, stand auch die Stromlieferung für kommunale Liegenschaften auf der Tagesordnung. Konkret: die Beteiligung an der Bündelausschreibung für 2023 bis 2025. Laut Bürgermeister Gerrit Maneth läuft der bestehende Vertrag zwischen Stadt und Energie GmbH zum 31.12.2022 aus. Der Bayerische Gemeindetag und die Kommunalberatung und Service GmbH bieten daher allen bayerischen Kommunen die Teilnahme einer Bündelausschreibung an. Vorteile laut Maneth seien beispielsweise die Chance auf günstigere und marktgerechtere Preise. Die Gesamtkosten für die Ausschreibung betragen für die gesamte Verwaltungsgemeinschaft rund 1000 Euro netto. „Dabei geht es immer um Normalstrom. Wenn das bei der Abstimmung nicht deutlich war, dann stimmen wir eben noch mal ab“, sagt der Bürgermeister.

Kalte Nahwärme und klimafreundliche Kita

Wolfgang Konle und seiner Fraktion SPD/FDP/Pro Höchstädt war dies nicht klar, der Stadtrat forderte deshalb: „Ökostrom würde uns schon gut zu Gesichte stehen.“ Jan Waschke ergänzte, dass die Kommune auch eine Vorbildfunktion habe, „auch, wenn die Haushaltslage sehr angespannt ist.“ Daraufhin entgegnete Gerrit Maneth, dass sich die Stadt bezüglich Klima- und Umweltschutz keinen Vorwurf machen lassen müssen. Als Beispiele nannte er die Nutzung von kalter Nahwärme im neuen Baugebiet oder den klimafreundlichen Kita-Neubau. Und auch Hans Mesch (FW) sagte: „Normalstrom spart Kosten. Dafür könnten wir die städtischen Dächer wiederum mit Fotovoltaik ausstatten.“

Drei verschiedene Ergebnisse

Johann Jall (Umland) wollte wissen, ob eine Bündelausschreibung nicht für beide Stromarten möglich sei. Geschäftsstellenleiter Achim Oelkuch antwortete: „Wir brauchen eine Entscheidung, an welcher Bündelausschreibung wir teilnehmen wollen.“ Zur Wahl stehen würden: Normalstrom, Ökostrom mit Neuanlagen oder Ökostrom ohne Neuanlagen. Zu letzterer Option merkte Stadtrat Ludwig Kraus (CSU) an: „Da europaweit ausgeschrieben wird, kann der Ökostrom beispielsweise auch von alten Anlagen aus Frankreich kommen. Da muss man dann über Öko schon nachdenken.“

Deshalb gab es am Montagabend zu diesem Tagesordnungspunkt sicherheitshalber drei verschiedene Abstimmungen. Die große Mehrheit des Stadtrates entschied sich für die vorgestellte Bündelausschreibung mit Normalstrom, Johann Jall hob die Hand für Ökostrom mit Neuanlagen und die vier Fraktionsmitglieder um Wolfgang Konle stimmten für die ökologische Variante mit bestehenden Anlagen.

Lesen Sie auch: