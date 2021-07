Giengen

vor 49 Min.

Bis April 2022 will Amazon in Giengen mit dem neuen Zentrum fertig sein

Kürzlich erfolgte der Spatensitch für den Industriepark in Giengen, wo das Amazon-Verteilzentrum entsteht. Die Animation zeigt, wie es dort aussehen soll. Die Bauarbeiten laufen bereits.

Plus Im Giengener Industriepark soll der Betrieb aufgenommen werden. Was am neuen Amazon-Standort noch alles geplant ist.

Von Marc Hosinner

Der Bergriff Spatenstich ist bei diesem Vorhaben wahrlich nur symbolischer Natur: Auf der ersten Baustelle im neuen Giengener Industriepark an der A7 ist schon mächtig was los. Und auf den Gelände stehend wird auch deutlich: kleinteilig ist das hier nicht. Ganz im Gegenteil.

