Anmeldung für Kita in Zeiten von Corona

Wie Eltern aus Lauingen ihre Kinder zeitnah einschreiben

Pandemiebedingt können die geplanten Anmeldetage für die städtischen Kindertageseinrichtungen in Lauingen am 10. und 11. März nicht in der gewohnten Form stattfinden.

Auf www.lauingen.de sind unter dem Menüpunkt Kultur - Bildung / Unterpunkt: Kinder & Jugend ausführliche Informationen zum Anmeldeverfahren dargestellt. Per Download kann ein Anmeldeformular für das Kita-Jahr 2021/2022 gedruckt und ausgefüllt werden. Wer diese Möglichkeit nicht hat, kann sich ein Anmeldeformular zuschicken lassen – ein Anruf unter Telefon 09072/998134 genügt. Das Anmeldeformular für das Kita-Jahr 2021/2022 mit den erforderlichen Unterlagen (Kopie Impfbuch, Arbeitgeberbescheinigung mit Arbeitszeiten beziehungsweise Ausbildungs- oder Studiennachweis muss bis spätestens 31. März bei der Stadt eingegangen sein, um für 2021/2022 berücksichtigt zu werden.

Für pädagogische Fragen rund um die Kindertageseinrichtungen ist an folgenden Tagen eine Telefon-Hotline unter 09072/998134 eingerichtet: Fragen rund um Kindergarten und -krippe: Mittwoch, 10. März, von 9 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr. Sowie: Fragen rund um den Kindergarten: Donnerstag, 11. März von 14 Uhr bis 17 Uhr. Auf der neu gestalteten Webseite www.kiga-lauingen.de stellen sich die Einrichtungen mit Bildern und Videos vor. Alle Eltern, deren Kinder neu angemeldet werden, erhalten von der Stadtverwaltung eine schriftliche Zu- oder Absage. (pm)

