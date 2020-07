00:32 Uhr

Anton Kapfer freut sich über die Silberdistel

Der Binswanger erhält eine besondere Auszeichnung unserer Zeitung. Er plant bereits die nächsten Kulturtage

Die Freude war groß – auch wenn die Übergabe eigentlich in einem größeren Rahmen samt Chorgesang hätte stattfinden sollen. Doch Corona machte dies unmöglich. So überreichte der Redaktionsleiter der Donau-Zeitung und der Wertinger Zeitung, Berthold Veh, die Silberdistel in kleinem Rahmen an Anton Kapfer aus Binswangen. Die Silberdistel, die in der „Alten Silberschmiede“ in Augsburg angefertigt wurde, ist eine Auszeichnung der Redaktion für besonderen bürgerschaftlichen Einsatz.

Kapfer ist nicht nur Vorsitzender des Trägerkreises DLG - Kultur und Wir e. V. Der Vater von drei erwachsenen Kindern und Opa von drei Enkeln ist seit 1972 Chorleiter bei verschiedenen Ensembles und war bis März Verbandschorleiter beim Chorverband Kreis Dillingen. Kapfer saß zwölf Jahre im Gemeinderat, kümmert sich als Einzelkämpfer um das Gemeindearchiv in Binswangen und ist Vorsitzender des Förderkreises Synagoge Binswangen. Der 72-jährige, der eigentlich als Vorsitzender des Trägerkreises DLG – Kultur und Wir aufhören wollte, macht coronabedingt weiter. Gemeinsam mit seinem Team arbeitet er an einem Pogramm in einer etwas anderen Form für die Kulturtage 2021. (elhö)

