Arbeitslosigkeit im Landkreis Dillingen sinkt deutlich

Seit 2011 war die Arbeitslosenquote in einem April nicht mehr so niedrig wie jetzt. Agenturchef Richard Paul erklärt, warum die Lage auf dem Arbeitsmarkt dennoch angespannt bleibt.

13 Monate dauert die Pandemie nun bereits. Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat man in der Zwischenzeit bereits deutlich gespürt. Doch die Lage im Landkreis Dillingen entspannt sich, wie die Donauwörther Agentur für Arbeit in einer Pressemitteilung berichtet.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis ist im April demnach deutlich gesunken. Aktuell sind 1453 Menschen arbeitslos gemeldet, 98 weniger als vor einem Monat und sechs mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,6 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte niedriger als im März. Vor einem Jahr betrug sie ebenfalls 2,6 Prozent. Vom saisonalen Rückgang der Arbeitslosigkeit profitierten besonders die Männer mit einem Minus von 9,3 Prozent. Die Arbeitslosigkeit der Frauen ging nur um 2,2 Prozent zurück.

Im März haben sich 445 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 190 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 536 die Arbeitslosigkeit beenden, 244 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist deutlich gestiegen

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, analysiert die aktuelle Situation: „Erwartungsgemäß ist die Arbeitslosigkeit im April saisonbedingt nochmals gesunken. Im bundesweiten Vergleich belegen wir trotz der andauernden Krise immer noch den Spitzenplatz mit der niedrigsten Arbeitslosenquote (2,7 Prozent) für den gesamten Agenturbezirk. Allerdings bleibt die Lage auch auf dem regionalen Arbeitsmarkt angespannt. Wir beobachten einen deutlichen Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Diese ist im Vergleich zum Vorjahr um 178 beziehungsweise 121,1 Prozent gestiegen.“ Bei vielen Menschen, die zu Beginn der Pandemie arbeitslos wurden, neige sich der Anspruch auf Arbeitslosengeld dem Ende zu und sie müssen sich wegen der Grundsicherung an die Jobcenter wenden. Dies spiegelt sich laut Paul auch in den steigenden Arbeitslosenzahlen der Jobcenter wider.

Von den 1453 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 897 (minus 112 im Vergleich zum Vormonat, keine Veränderung zum Vorjahr) bei der Arbeitsagentur und 556 (plus 14 im Vergleich zum Vormonat, plus 6 zum Vorjahr) im Jobcenter Dillingen gemeldet. „Viele Branchen sind weiterhin von den andauernden und nochmalig verschärften Pandemieeinschränkungen betroffen. Betriebe nutzen in hohem Maße die Kurzarbeit, um Auftragseinbrüche oder Lieferengpässe zu überbrücken und die Mitarbeiter zu halten. Deshalb bleibt auch die Nachfrage nach Arbeitskräften weit unter dem Vorkrisenniveau“ so Paul weiter. Die Zahl neuer Anzeigen über Kurzarbeit ist im April im Vergleich zum Vormonat deutlich gesunken. Bis zum 25. April gingen zwölf Anzeigen für 69 Beschäftigte ein. Im März wurden 20 Anzeigen für 161 Beschäftigte eingereicht.

Zu Beginn der Corona-Krise sind die Stellenmeldungen komplett eingebrochen

Im April wurden 164 neue Arbeitsstellen gemeldet, 13 mehr als im März. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 128 Stellen mehr gemeldet, was viel erscheinen mag. Hier ist aber laut Pressemitteilung zu beachten, dass zu Beginn der Corona-Krise vor einem Jahr die Stellenmeldungen komplett eingebrochen waren. Insgesamt befinden sich im Stellenpool 673 Arbeitsstellen, 44 mehr als im Vormonat. Der Stellenbestand liegt mit 65 über dem Vorjahresniveau. Gesucht wird Personal in den Berufsbereichen Lagerwirtschaft, Maschinenbau, Verkauf, Altenpflege, Kranführer, Metallbearbeitung Schweißtechnik, Berufskraftfahrer, Büro und Sekretariat und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

180 Ausbildungssuchende sind noch unversorgt. Von den gemeldeten 690 Ausbildungsstellen (zwölf mehr als vor einem Jahr) waren 387 im April noch unbesetzt. (pm)

