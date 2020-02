09:29 Uhr

Auffahrunfälle: In Lauingen kracht es zweimal

Zwei Unfälle und ein Gesamtschaden von 16.000 Euro - das ist die Bilanz vom Dienstag in Lauingen.

In Lauingen haben sich am Dienstag zwei Unfälle ereignet. Um 11.30 Uhr kam es in der Dillinger Straße zu einem Auffahrunfall, nachdem eine 38-jährige Autofahrerin an der Einmündung zur Werner-von-Siemens-Straße einen vor ihr verkehrsbedingt abbremsenden Wagen auffuhr.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es gegen 22.30 Uhr in der Riedhauser Straße.

Dort übersah eine 20-jährige Autofahrerin laut Polizei an der Kreuzung zur Gundelfinger Straße einen Dacia-Fahrer und fuhr auf das Heck des Fahrzeugs auf. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. (pol)

