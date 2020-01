17.01.2020

Auto im Vorbeifahren gestreift

45-Jährige begeht Fahrerflucht

Zu einem leichteren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch in Dillingen. Gegen 16 Uhr fuhr eine 53-jährige Autofahrerin auf der Hausener Straße in Richtung Lauinger Straße und kam an einer Kreuzung zum Stehen. Laut Polizei wollte sie nach links abbiegen, zog deshalb zum Spurwechsel leicht nach links und musste warten. Eine weitere Fahrerin näherte sich von hinten, drängte sich rechts am wartenden Wagen vorbei und streifte ihn seitlich. Die Frau fuhr einfach weiter und beging somit Fahrerflucht. Am Auto der 53-Jährigen entstand ein Schaden von rund 300 Euro.

Die Unfallflüchtige fuhr einen weißen Kombi. Sie ist schätzungsweise 45 Jahre alt, trägt blondes Haar und war mit einer weiteren Frau unterwegs. (pol)

nimmt die Polizei Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen.

