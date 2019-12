17:58 Uhr

Bauern-Demos: Landwirte reihen sich an den Bundesstraßen auf

Am Mittwoch reihen sich Landwirte auch im Landkreis Dillingen an Bundesstraßen auf, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen.

Am Mittwoch demonstrieren Landwirte auch im Landkreis Dillingen. Sie stehen an Bundesstraßen, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen.

Da dürften sich einige Autofahrer gewundert haben: Gestern Nachmittag organisierten Landwirte eine Demonstration an der B492 zwischen Medlingen und Brenz und reihten neben der Bundesstraße ihre Bulldogs auf. Anwesend waren örtliche Landwirte aus den Kreisen Dillingen und Heidenheim. Unter anderem auch in Donaualtheim gab es gestern eine solche Demonstration.

Diese Gruppe demonstrierte an der B492 zwischen Medlingen und Brenz. Bild: Andreas Schopf

Demonstrationen der Bauern auch im Landkreis Dillingen

Beide Aktionen waren Teil einer bundesweiten Protestreihe von Landwirten. Sie wollen auf ihre Situation aufmerksam machen und ein Signal an die Politik senden, unter anderem in Hinblick auf die neue Düngeverordnung, mit der so mancher Landwirt nicht einverstanden ist. (ands)

Lesen Sie auch:

Themen folgen