Betrug in einer Dillinger Tiefgarage

Der Mann behauptete, einen Euro in zwei 50-Cent-Stücke wechseln zu wollen. Am Ende waren mehrere hundert Euro weg.

Ein 68-jähriger Rentner ist in Dillingen bestohlen worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stand der Mann am Donnerstag vergangener Woche zwischen 10 und 11 Uhr gerade in der Tiefgarage eines Verbrauchermarktes in der Johannes-Scheiffele-Straße. Dabei sprach ihn ein bislang unbekannter Mann an und bat ihn darum, ihm einen Euro in zwei 50-Cent-Stücke zu wechseln.

Da der Rentner in der einen Hand einen Kuchen hielt, half ihm der Unbekannte dabei, im Münzfach des Geldbeutels nach Kleingeld zu suchen. Erst später bemerkte der 68-Jährige, dass ihm mehrere hundert Euro in Scheinen aus seinem Geldbeutel gezogen wurden. Der Täter wurde als 1,70 Meter groß, kräftig, bekleidet mit einem dunklen Jackett und grauem Hemd beschrieben. Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Die Polizei bittet unter Telefon 09071/560 um Hinweise. (pol)

