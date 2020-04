15:48 Uhr

Bischof Bertram Meier kommt nun doch erst 2021

Der Bischof hätte am Montag in Wittislingen die Rätschaktion der Ministranten eröffnen sollen.

Bischof Bertram Meier hätte am kommenden Montag, 6. April, nach Obermedlingen kommen sollen. Der Oberhirte wollte dort die Rätschaktion der Ministranten für die Diözese Augsburg eröffnen. Wegen der Corona-Krise wurde auch dieser Termin gestrichen.

Der Bischof kommt 2021

Die Eröffnung in Obermedlingen werde dieses Jahr nicht stattfinden, teilt die Pfarrei mit. „Jedoch haben wir die Zusage erhalten, dass wir diese Veranstaltung nächstes Jahr nachholen werden“, heißt es in einer Mitteilung der Ministranten. In der Karwoche, die auf Ostern hinführt, schweigen in katholischen Kirchengemeinden die Glocken. Ministranten zogen stattdessen früher mit Rätschen durch den Ort, um auf Gottesdienste hinzuweisen. (bv)

Lesen Sie auch:

Themen folgen