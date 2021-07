Die Bissinger Feuerwehr stellt sich neu auf

Plus Im Kesseltal folgt Reinhard Konle auf den langjährigen Vorsitzenden Markus Reiner. Und es gibt Ehrungen.

Den Rückgang der Inzidenzzahlen und die damit verbundenen Lockerungen nutzte die Freiwillige Feuerwehr Bissingen, um, unter Beachtung der aktuellen Hygienebestimmungen, mit halbjähriger Verspätung ihre Generalversammlung im Saal des Gasthauses Krone abzuhalten.