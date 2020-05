09:22 Uhr

Bissinger Kita näht hunderte Masken für die Mitbürger

Die Mitarbeiter haben mehr als 750 Exemplare in Handarbeit hergestellt. Die Bürger nehmen diese gerne an.

Das Personal der Erzbischof-Schreiber-Kindertageseinrichtung in Bissingen ist immer fleißig – aber das, was das Team in den vergangenen Tagen und Wochen geleistet hat, ist beeindruckend. Gemeinsam haben sie über 750 Behelfsmasken genäht. Dafür hat Kitaleiterin Bettina Konrad sogar im Vorfeld extra beim Landratsamt angefragt, ob es Bedarf gibt. Gibt es: 260 Masken sind nach Dillingen geliefert worden.

Eine Spende für die Kinder

Die restlichen Behelfsmasken sind für die Mitbürger der Gemeinde Bissingen hergestellt – alles in Handarbeit. Im Eingangsbereich der Kindertagesstätte können die bunten Masken kostenlos abgeholt werden, solange der Vorrat reicht. Wer eine kleine Spende geben will, der unterstützt damit zu 100 Prozent die Kinder der Einrichtung. Viele Bissinger waren schon da und haben auch gespendet. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen