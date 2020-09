11:00 Uhr

Bona-Inklusionslauf in Dillingen fällt im Corona-Jahr aus

Eine gelöste und fröhliche Stimmung wäre wegen der Auflagen nicht möglich. Was die Veranstalter planen.

Der Dillinger Bona-Inklusionslauf ist mittlerweile ein fester Termin im Kalender zahlreicher Sportler in der Region. Und auch der starke Zuschauer-Zulauf am Straßenrand machte in den zurückliegenden Jahren deutlich, dass sich der Inklusionslauf zu einem wahren Besucher-Magnet entwickelt hat.

Die Auflagen sind streng

Doch im Corona-Jahr ist alles anders. Großveranstaltungen sind grundsätzlich bis Jahresende nicht zulässig. Und auch für die Durchführung von Sportveranstaltungen gelten, wie die Stadt Dillingen mitteilt, strenge Auflagen. So müssen auch hier die Regelungen zu Abstand und Masken berücksichtigt werden – sowohl von den Sportlern als auch dem Publikum.

Das Organisatoren-Ehepaar Viktoria und Juri Hatzenbühler, die den Lauf gemeinsam mit dem St.-Bonaventura-Gymnasium, der Stadt Dillingen, dem TV Dillingen und vielen Sponsoren auf die Beine stellen, machen deutlich: „Die Sicherheit und Gesundheit unserer Teilnehmer und Gäste haben höchste Priorität!“ Aus diesem Grund kamen sie auf die Stadt Dillingen und weitere Unterstützer zu und stimmten das weitere Vorgehen miteinander ab. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Frank Kunz entschieden die Beteiligten, den Lauf abzusagen.

Regens Wagner und Lebenshilfe

„Die Kern-Idee unseres Dillinger Bona-Inklusionslaufs ist eine heitere Publikumsveranstaltung von Menschen mit und ohne Behinderung. Neben dem sportlichen Aspekt stehen dabei vor allem auch der Respekt und Applaus der Zuschauer für unsere Mitbürger von Regens-Wagner und der Lebenshilfe im Vordergrund. Viele von ihnen könnten heuer leider nicht teilnehmen – und auch viele weitere Sportler, die einer Risiko-Gruppe angehören, würden heuer fehlen“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die traditionell gelöste und fröhliche Stimmung, die den Lauf ausmacht, könnte es daher wohl nicht geben. Dies wäre nach Angaben der Veranstalter auch für die vielen ehrenamtlichen Helfer sehr schade, die diesen Lauf mit ihrem Einsatz erst ermöglichen.

Vorfreude auf 2021

Oberbürgermeister Kunz sagt: „Aus diesem Grund sind wir zu der Überzeugung gekommen: Im Corona-Jahr kann es keinen Bona-Inklusionslauf geben. Dafür freuen wir uns jetzt bereits auf 2021.“ Hier verfolgen die Veranstalter weiterhin das Ziel, die 1000-Teilnehmer-Marke zu knacken. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen