26.03.2019

CSU Dillingen freut sich über Neubelebung

Ortsverband unterstützt JU und Frauen-Union – und will neue Mitglieder werben

Erfreut zeigte sich Vorsitzender Wolfgang Gorhau über den guten Besuch der Hauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Dillingen in der Kulturkneipe Chili. Er zog Bilanz und dankte dabei dem Ehrenvorsitzenden und seinem bisherigen Stellvertreter Rüdiger Borke, der seit nunmehr 24 Jahren den Monatsstammtisch organisiert, an dem 2018 immerhin durchschnittlich 19 interessierte Bürger teilnahmen. Gorhau informierte, dass der Ortsverband aktuell 153 Mitglieder zählt. Die Mitgliedergewinnung sei auch weiterhin eine wichtige gemeinschaftliche Aufgabe aller. Positiv sei auf Ortsebene aktuell die Neubelebung der Jungen Union und die Entwicklung der Frauen-Union.

In der Mitgliederversammlung standen die Neuwahl des Vorstands und die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten in die Kreisvertreterversammlung an. Ortsvorsitzender ist weiter Wolfgang Gorhau. Zu seinen Stellvertretern wurden Günter Schwertberger (neu), Michael Feistle und Hannelore Kaim (neu) gewählt. Die weiteren Posten: Schatzmeister: Elmar Waltl; Schriftführer: Thomas Strehler; Beisitzer: Erika Schweizer, Stefanie Rehm, Rosa Mayerle, Dietmar Reile, Filippo Muscatello, Thomas Rehm, Jens Fischer, Hermann Stark und Georg Zengerle.

Oberbürgermeister Frank Kunz sprach über die Stadtentwicklung. Er stellte laut Pressemitteilung insbesondere die Millioneninvestition der Regens-Wagner-Stiftungen an der Erzbischof-Stimpfle-Straße, den Ausbau des Bona-Campus sowie die Entwicklung in der Kapuzinerstraße auf dem Areal ab dem ehemaligen städtischen Kindergarten in den Mittelpunkt. Die Familienfreundlichkeit sei dem Stadtrat ein stetes Anliegen. Dies lasse sich auch am Teilneubau der Mittelschule sowie der Erweiterung der Krippe in Schretzheim und der Kita in Donaualtheim ablesen.

Kreisvorsitzender Georg Winter führte aus, dass es für die Volkspartei CSU gerade aufgrund der Veränderungen in allen Lebensbereichen Chancen gebe, da den Menschen mit der Ausrichtung der Partei in dieser Unsicherheit Stabilität und Verlässlichkeit geboten werden könne. Vor allem seien die Investitionen in die Infrastruktur anzugehen. Hierbei müsse, trotz bereits erreichter Verbesserungen, die Fahrplansituation der Bahn dringend verändert werden, da der derzeitige Zustand nicht tragbar sei. Durch eine bessere Taktung der Züge zwischen Günzburg und Donauwörth ist laut Winter eine wesentlich bessere Anbindung des Kreises an den Fernverkehr möglich. Auch der barrierefreie Ausbau der Bahnhöfe in der Region müsse vorangetrieben werden.

2019 stehe die Europawahl am 26. Mai im Mittelpunkt des politischen Geschehens. Nur durch eine Stärkung der Christdemokraten der EVP-Fraktion könne den links- und rechtsradikalen Strömungen in Europa Einhalt geboten werden, meinte Winter. Zudem bestehe mit Manfred Weber erstmals seit 50 Jahren die Möglichkeit, dass ein Deutscher Vorsitzender der EU-Kommission werde.

Den Bürgern müsse vor Augen gestellt werden, dass die EU enorme Vorteile im persönlichen, aber gerade auch im wirtschaftlichen Bereich gebracht habe. Insbesondere die Bundesrepublik, so der Landtagsabgeordnete, sei der größte Profiteur des gemeinsamen europäischen Hauses. (pm)

