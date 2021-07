Corona-Inzidenzwert im Landkreis Dillingen sinkt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen ist am Montag leicht gesunken. Die Delta-Mutante ist inzwischen vier Mal nachgewiesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen ist weiter angestiegen. Wie das Dillinger Landratsamt am Montag, 12. Juli, mitteilt ist der Wert nun bei 10,4. Am Sonntag lag er bei 11,4 am Samstag waren es 10,4 gewesen. Zwei neue Corona-Fälle waren am Sonntag im Kreis Dillingen hinzugekommen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird folgendermaßen berechnet: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert.

So viele Todesfälle gab es in Zusammenhang mit Covid-19

Die Zahl der mit oder an dem Virus verstorbenen Menschen im Kreis ist zuletzt am Mittwoch, 16. Juni, gestiegen. Sie liegt bei 115 (in dieser Statistik sind zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten.).

Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis Dillingen 3786 labordiagnostisch bestätigte Corona-Fälle registriert.

Lesen Sie dazu auch

Künftig wird das Dillinger Landratsamt immer am Monatsersten die Fallzahlen für die Gemeinden im Dillinger Land bekannt geben. Zuletzt war das am 1. Juli der Fall. Nach der Einführung eines neuen Computerprogramms sind einige Zahlen bereinigt worden.

Die Mutationsfälle breiten sich im Landkreis weiter aus

Unter den bislang gemeldeten Fällen sind immer wieder Mutationsfälle mit der Alpha-Virusvariante (B 1.1.7) dabei. Insgesamt wurde die Mutation bislang bei 1006 Proben festgestellt.

Auch die südafrikanische Virusmutation, die sogenannte Beta-Variante, kam im Landkreis Dillingen bislang bei 26 Personen vor. Und auch die Delta-Variante wurde im Landkreis Dillingen nachgewiesen. Insgesamt vier Menschen sind bisher in der Region am Delta-Virus erkrankt. Am Montag, 12. Juli, waren es im Landkreis 16 aktive Corona-Fälle, 43 Menschen (Erkrankte und Kontaktpersonen I) standen unter Quarantäne.

Die Meldungen der Mutationsfälle beziehen sich dabei nicht auf Testungen des Vortages, sondern können aus Sequenzierungen weiter zurückliegender Tage stammen.

Quelle: RKI/Landratsamt Dillingen. Hier geht es zur offiziellen Seite des Dillinger Landratsamtes.

Sinkt die Impfbereitschaft im Dillinger Land?

Wie berichtet, ist die Priorisierung für die Impfzentren inzwischen aufgehoben worden. Unabhängig davon haben seit mehreren Tagen dort registrierte impfwillige Personen der Prio 4 ein Impfangebot erhalten. Dillingens Landrat Leo Schrell bittet darum, das Impfangebot in Anspruch zu nehmen. So könne sich jeder vor einer Covid-Erkrankung schützen und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag leisten, dass sich eine Herdenimmunität herstellen lässt und so das Virus zurückgedrängt werden kann. Andernfalls befürchtet Schrell spätestens im Herbst erneute Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

Sonder-Impfaktion in Wertingen

Eine Sonder-Impfaktion führt das Impfzentrum am Samstag, 17. Juli, mit 300 Impfdosen Johnson und Johnson durch. Impfwillige konnten sich unterunter Telefon 09071/51-360 beim Landratsamt für eine Terminvereinbarung melden. Bei diesem Impfangebot ist zu beachten:

1. Impfungen mit dem Impfstoff Johnson und Johnson sind auch an Personen unter 60 Jahren nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse und Entscheidung der impfwilligen Personen nach sorgfältiger Aufklärung im Impfzentrum möglich.

2. Es ist keine Zweitimpfung beim Impfstoff Johnson & Johnson erforderlich.

3. Es sollten der Impfbogen, https://www.landkreis-dillingen.de/impfbogen-des-bayerischen-impfzentrums, und das Aufklärungsblatt zum Vektor-Impfstoff, https://www.landkreis-dillingen.de/aufklaerungsblatt-vektor-impfstoff-2, vor dem Impftermin aufmerksam gelesen und ausgefüllt zur Impfung zusätzlich zum Personalausweis und Impfpass mitgebracht werden.

Corona-Bürgertelefon des Landratsamtes: Erreichbarkeiten angepasst

Aufgrund der zuletzt stark gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz und der dadurch weitreichenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen hat das Landratsamt die Erreichbarkeit des Bürgertelefons angepasst.

Künftig ist das Bürgertelefon für alle Fragen rund um Corona und die jeweils geltende Fassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung von Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr unter der bekannten Telefonnummer 09071/51350 erreichbar. An Wochenenden und an Feiertagen ist das Bürgertelefon nicht besetzt. Außerhalb der Erreichbarkeit des Bürgertelefons können Fragen auch per E-Mail (btelefon@landratsamt.dillingen.de) an das Gesundheitsamt gereichtet werden. (pm)