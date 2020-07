vor 36 Min.

Corona an Wertinger Mittelschule: Alle Kontakte getestet

So sieht es aus, wenn ein Abstrich für einen Corona-Test genommen wird.

Das Ergebnis aus Wertingen ist eine gute Nachricht - die Tests müssen dennoch wiederholt werden.

Positive Nachrichten kann das Dillinger Gesundheitsamt für die Mittelschule in Wertingen vermelden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Alle Kontaktpersonen des Covid-19 Falls an der Mittelschule seien negativ getestet worden. Dies belegten die zwischenzeitlich vorliegenden Laborergebnisse. Allerdings könne es erfahrungsgemäß bis zu 14 Tage dauern, bis eine Covid-19- Erkrankung ausbricht.

Als Vorsichtsmaßname werden die Wertinger Schüler noch einmal getestet

Aus diesem Grund werde das Gesundheitsamt, den aktuellen Vorgaben entsprechend, als reine Vorsichtsmaßnahme alle Kontaktpersonen nächste Woche noch einmal testen. Die Kontaktpersonen bleiben weiterhin unter häuslicher Quarantäne. (pm)

