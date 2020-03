17:54 Uhr

DZ-Podiumsdiskussion: Ein voller Erfolg in Syrgenstein

Die Podiumsdiskussion der DZ in Syrgenstein brachte Wählern Argumente für den 15. März - und war gerade in der heutigen Zeit eine wertvolle Veranstaltung.

Von Andreas Schopf

Eine prall gefüllte Bachtalhalle, drei kompetente Kandidaten auf der Bühne sowie jede Menge Fragen und Antworten rund um die Entwicklung der Gemeinde: Die Podiumsdiskussion der Donau-Zeitung am Donnerstagabend in Syrgenstein war ein voller Erfolg. Die Veranstaltung dürfte den Wählern in der Bachtalgemeinde jede Menge Argumente geliefert haben, wo sie am 15. März ihr Kreuz machen.

Syrgenstein: Faires Miteinander zwischen den Kandidaten

Doch eines wurde mehr als deutlich: Die Entscheidung zwischen Mirjam Steiner, Ralf Kindelmann und Dieter Kogge dürfte vielen nicht gerade leicht fallen. Alle drei Kandidaten haben sich auf der Bühne stark präsentiert, alle brachten verschiedene Impulse und Stärken ein. Bemerkenswert war – bei allen inhaltlichen Differenzen, die es zum Teil gab – das gute und faire Miteinander zwischen den Kontrahenten. Auch das Publikum trug seinen Teil zu einem gelungenen Abend bei. Die 650 Besucher folgten dem Geschehen aufmerksam und stellten ihre Fragen auf sachliche und unaufgeregte Art und Weise. Und ganz nebenbei kamen durch den Getränkeverkauf im Vorraum der Halle auch noch 400 Euro für die Kartei der Not zusammen.

Davon lebt unsere Demokratie

In Zeiten, in denen sich immer mehr Menschen von der Politik missverstanden fühlen, in denen Meinungen oft nur noch in den Kommentarspalten des Internets gebildet werden, und in denen das Miteinander in der Gesellschaft manchmal einer harten Belastungsprobe unterzogen wird, war eine Veranstaltung wie die in der Bachtalhalle besonders wertvoll. Von diesem politischen Diskurs an der Basis lebt unsere Demokratie. Jetzt haben die Wähler das letzte Wort.

