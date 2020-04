vor 17 Min.

Das Hebammenhaus Dillingen geht online

Plus Carmen Veh betreut für das Dillinger Hebammenhaus Onlinekurse. Dass sie sich eigentlich noch in Elternzeit befindet, kommt den Schwangeren in Dillingen zugute.

Von Vanessa Polednia

Carmen Veh hatte für das Jahr 2020 eigentlich einen genauen Plan: Im Sommer wollte sie nach ihrer Babypause als selbstständige Hebamme im Hebammenhaus Dillingen fest einsteigen. Termine und Kurspläne waren auch schon vergeben. Doch die Ausgangsbeschränkungen der Corona-Krise machen auch nicht vor schwangeren Frauen und Hebammen halt. Gruppenkurse dürfen bis auf Weiteres nicht stattfinden. Man besprach sich im Hebammenhaus nach der vergangenen Pressekonferenz der bayerischen Landesregierung und es war klar: Eine Onlinebetreuung für Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse musste her.

Hebamme Veh gibt Onlinekurse für Schwangere und Wöchnerinnen Und hier kam Carmen Veh ins Spiel. Ihre Tochter wird demnächst ein Jahr alt, daher beschloss Veh ihre Elternzeit zu verkürzen - und ist nun für die Onlinebetreuung im Hebammenhaus zuständig. Carmen Veh absolvierte ihre Ausbildung im Ulmer Uniklinikum. Nach der Ausbildung arbeitete sie hauptsächlich im Augsburger Josefinum. Als Urlaubsvertretung unterstützte sie bereits ihre Kolleginnen Anne Braun-Springer, Michaela Seiler und Nadine Keller-Gleixner im Hebammenhaus in Dillingen. Die Arbeit macht der 27-Jährigen aus Mörslingen großen Spaß: „Es ist toll, bei einer Geburt dabei zu sein. Und es ist genauso schön Eltern in der spannenden Zeit der Schwangerschaft zu begleiten und zu sehen, wie sie die ersten Wochen mit ihrem Kind erleben.“ Dass Veh flexibel ist und einspringen kann, freut auch ihre Kolleginnen. „Ich bin froh, dass sich Carmen Veh um die Onlinebetreuung kümmert“, sagt Hebamme Anne Braun-Springer und betont zudem, dass das Kontaktverbot nur für die Gruppenkurse gelte. Hausbesuche bei Schwangeren und Wöchnerinnen seien - unter Einhaltung der vorgegebenen Hygienevorschriften - weiterhin möglich und nötig. Die Hebamme verweist hierfür auf den Bayerischen Hebammen Landesverband. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Onlinekurse der Hebammen starten am Dienstag, 28. April Veh bietet, neben Geburtsvorbereitung und Rückbildung, normalerweise auch Babyschwimmen und Babymassage an und hofft nicht nur deswegen, dass die Beschränkungen nicht von langer Dauer sind. Das Kennenlernen von Gleichgesinnten fehle bei den Onlinekursen: „Vor allem bei der ersten Schwangerschaft ist es, unglaublich hilfreich und schön sich untereinander auszutauschen.“ Die Onlinekurse werden über eine beliebte Videokonferenz-App durchgeführt. Bis zu zehn Teilnehmerinnen können daran teilnehmen. Damit auch alles klappt, erhalten die Frauen zuvor eine Anleitung. Zum jetzigen Stand bietet das Hebammenhaus ab dem 28. April zwei Geburtsvorbereitungskurse und drei Rückbildungskurse an, mit jeweils sechs Terminen, die einmal wöchentlich stattfinden werden. Je nach Entwicklung der aktuellen Beschränkungen wird das Kursangebot verlängert und gegebenenfalls erweitert. Veh und Braun-Springer weisen darauf hin, dass die Onlinekurse, wie üblich, von der Krankenversicherung übernommen werden. Hebammen im Raum Dillingen sind für die Frauen da Die vom Hebammenhaus betreuten Frauen sind laut Anne Braun-Springer froh über das Angebot und so sind die Plätze bereits größtenteils belegt. Interessierte Frauen können sich nichtsdestotrotz bei den Hebammen melden. „Wir haben eine Warteliste für eventuell frei werdende Plätze oder stattfindende Zusatzkurse bei hoher Nachfrage“, sagt Veh. Außerdem werden auch die Beratungsgespräche der Schwangeren und Wöchnerinnen zusätzlich per Videokonferenz und Telefonie möglich gemacht. Bei aller Rede über die Onlineangebote des Hauses möchten die Hebammen die Frauen in der Region wissen lassen, dass die persönliche und individuelle Begleitung für sie im Vordergrund stünde. „Jede Frau kann sich jederzeit mit ihren Anliegen bei uns melden“, sagt Braun-Springer. INFO Anmeldungen und Anfragen zu den Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskursen sind per E-Mail an info@Hebamme-veh.de möglich. Auf der Webseite des Hebammenhauses Dillingen www.wirhebammen.de finden Sie Informationen zu weiteren Onlineangeboten und Kontaktmöglichkeiten der Einrichtung. Lesen Sie auch: Mit Mundschutz und Backofen gegen Corona

