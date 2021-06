Das Lauinger Rathaus ist geöffnet

Bürger können wieder zur Verwaltung

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie war der Zugang zum Rathaus Lauingen in den vergangenen Monaten nur eingeschränkt möglich. Besucher mussten sich telefonisch oder über die Türsprechanlage anmelden und wurden daraufhin am Eingang abgeholt. Das hat bald ein Ende. Ab Donnerstag, 17. Juni, ist die Rathaustür während der Geschäftszeiten wieder geöffnet. Die Stadtverwaltung bittet jedoch darum, Besuche nach wie vor möglichst auf unaufschiebbare Angelegenheiten zu beschränken. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Über das Portal „Rathaus online“ auf der städtischen Homepage www.lauingen.de können Bürgerinnen und Bürger unabhängig von den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung verschiedene Behördengänge von Zuhause erledigen. Möglicherweise lassen sich einige Sachverhalte auch telefonisch oder per E-Mail klären.

Die Erreichbarkeit der einzelnen Ansprechpartner ist auf der Homepage unter „Rathaus – Verwaltung“ abrufbar. Falls eine persönliche Vorsprache notwendig ist, wäre es hilfreich, vorher eine Terminabsprache zu treffen. Für den Publikumsverkehr gelten folgende Geschäftszeiten: Montags von 8 bis 13 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Die üblichen Infektionsschutzmaßnahmen gelten weiterhin. Zur Kontaktnachverfolgung steht die Luca-App zur Verfügung. Alternativ kann auch ein Kontaktformular ausgefüllt werden. (pm)