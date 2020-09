vor 17 Min.

Das ist neu auf der Dillinger Minigolfanlage

Für die Minigolf-Anlage in Dillingen sucht der TVD einen neuen Pächter. Der Verein hat viel Zeit in die Sanierung der Anlage gesteckt.

Plus Auf der Minigolfanlage in Dillingen hat sich einiges verändert. Ehrenamtliche haben viele Stunden investiert. Allerdings fehlt noch etwas.

Von Christian Schuster

Wer in diesen Tagen im Auwald in Dillingen spazieren geht, wird es schon bemerkt haben – an der etwa 35 Jahre alten Minigolfanlage haben sichtbare Veränderungen stattgefunden. Bevor in der Großen Kreisstadt die Minigolfschläger wieder geschwungen werden können, mussten die Mitglieder des TV Dillingen erst mal anpacken. Nicht nur die Hecke wurde in Form gebracht. „Die Anlage war gepflegt, es wurde über die Jahre Kosmetik betrieben, aber nichts an der Substanz verbessert. Dadurch müssen jetzt Fenster ausgetauscht werden und die Hecke auf Vordermann gebracht werden“, erzählt Andreas Ludewigt.

Die Renovierung der Dillinger Minigolfanlage hat im Juli begonnen

Die Dillinger Minigolfanlage am Eichwaldbad wird derzeit von den Eignern der TV Dillingen renoviert. „Wir haben in etwa 200 ehrenamtlichen Arbeitsstunden an der Instandsetzung der Anlage gearbeitet“, erzählt er weiter. Zu Beginn des Jahres war der Elan bei den Mitgliedern sehr groß. „Der Wunsch des „TVD“ wäre es gewesen, die Anlage bereits zu Saisonbeginn im April soweit instand zu setzen, dass eine erneute Verpachtung möglich ist und somit auch wieder Abschläge an der Minigolfanlage möglich sind“, berichtet der Zweite Vorsitzende des TVD. Doch dann kam die Corona-Pandemie und machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung: Die Arbeitseinsätze waren nicht mehr möglich. Erst seit Juli gehen die Arbeiten an der Minigolfanlage weiter. Bereits erneuert wurde der Holzzaun am Eingang beim Georg-Schmid-Ring. Mit viel Aufwand wurde das Grundgerüst des Zaunes abgeflext und neu lackiert. Am Gebäude selbst wurden die in die Jahre gekommene Fenster ausgetauscht und der bröckelige Sockelputz entfernt. Eine komplette Überarbeitung der Außenfassade des Minigolf-Gebäudes, aber auch der Eichwaldstuben wollte der TVD im Frühjahr erledigen. „Diese kostenintensiven Maßnahmen mussten jedoch leider auf Herbst verlagert werden“, bedauert Ludewigt.

Zur Saison 2021 soll auf der Minigolfanlage in Dillingen wieder eingelocht werden

Die Minigolfbahnen sind inzwischen von den engagierten und freiwilligen Vereinsmitgliedern mit dem Hochdruckreiniger und in Handarbeit gesäubert worden. Einige Hindernisse wurden neu bestellt und an den Bahnen angebracht, sodass einem Minigolf Erlebnis bald nichts mehr im Wege steht. Damit ein zukünftiger Pächter den Minigolfern auch Kaffee, Eis und einen kleinen Imbiss servieren kann, werden aktuell die Küche und der kleine Gastraum modernisiert. Ebenso erhalten die Toiletten einen neuen Anstrich. Jetzt hofft der Vorstand, noch vor Jahresende einen Pächter für die Anlage zu finden, damit auf den 18 Bahnen zur Saison 2021 wieder präzise eingelocht werden kann. „Wenn wir Planungssicherheit haben, fallen auch Entscheidungen für Investitionen leichter, ansonsten steht immer eine gewisse Ungewissheit im Raum“, so der Zweite Vorsitzende. Als Pächter kommen vor allem Personen in Frage, die ein kleines Gewerbe im Nebenerwerb suchen.

Interessenten können sich über www.tv-dillingen.de/minigolf weiter informieren und sich über minigolf@tv-dillingen.de oder per Post an TV Dillingen Vorstand, Georg-Schmid-Ring 45, 89407 Dillingen bewerben.

