Dattenhauser Ried – jetzt geht’s los

Zwei Millionen kosten die Maßnahmen Dattenhauser Ried und die werden gefördert. Nur einer kann sich nicht darüber freuen.

Von Cordula Homann

In der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses des Landkreises wurde ein Fortschrittsbericht vorgestellt. Wie berichtet, ist vor vier Jahren der Zweckverband „Renaturierung Dattenhauser Ried“ gegründet worden, um die Renaturierung und Wiedervernässung des Rieds voranzutreiben.

Nur: Investiert wurde seitdem kaum etwas, die Maßnahmen verzögerten sich immer wieder. „Zwei Millionen Euro kosten die Maßnahmen. Ein Förderprojekt umfasste nur 90 Prozent der Kosten. Doch bei der Gesamtsumme sind zehn Prozent immer noch sehr viel Geld“, erklärte Susanne Kling von Donautal-Aktiv die Verzögerung. Nun ist ein neuer Fördertopf aufgetan – und damit 100 Prozent der Kosten gedeckt. „Wir haben den Zuschlag dafür bekommen und können jetzt hoffentlich endlich in die Umsetzung einsteigen“, meinte Kling. Alle konkreten Maßnahmen zur Vernässung wären so gedeckt.

Als der Bayerische Umweltminister ins Ried kam

Umweltminister Thorsten Glauber hatte ein bayernweites Moorprojekt im Dattenhauser Ried vor einigen Monaten offiziell eröffnet (Ein Modellprojekt für Moore nimmt im Kreis Dillingen seinen Anfang ). Moore binden sehr viel CO2 aus der Atmosphäre und dienen damit dem Klimaschutz. Allerdings wird jetzt das Projektmanagement neu ausgeschrieben. Donautal-Aktiv hat sich wieder dafür beworben und hofft auf die Zusage.

"Das ist viel zu hoch"

SPD-Kreisrat Reinhold Sing hielt die veranschlagten zwei Millionen Euro für das Projekt viel zu hoch. „Dem kann ich nicht zustimmen. Mit ein paar hunderttausend Euro könnte ich das auch wiedervernässen.“

Ideen für ein Wasserschutzgebiet

Sein Parteifreund Wolfgang Konle schlug vor, nur noch Biobauern die Bewirtschaftung in Wasserschutzgebieten zu erlauben und sie entsprechend zu entschädigen. Das wäre viel besser für die Renaturierung und für das Grundwasser. Doch Regierungsdirektorin Christa Marx betonte, dass das Wasserschutzgebiet einen Träger hat – und das sei nie der Landkreis. „Jeder Wasserversorger entscheidet das für sich und bezahlt die Landwirte entsprechend dafür.“

BBV-Kreisobmann Klaus Beyrer betonte, dass die Nitratwerte im Kreis Dillingen seit Jahren sinken und die Betriebe für Grundwasser schonende Arbeit auch ausgezeichnet werden.

Das Dattenhauser Ried habe deutschlandweite Bedeutung

Schließlich fühlte sich stellvertretender Landrat Alfred Schneid in der Pflicht, dem Moor beizuspringen. Es habe sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass viele diffizile Maßnahmen notwendig werden. Das Ried habe eine deutschlandweite Bedeutung. Wie sich die Gemeinden, die Bürgermeister, die Landwirte und Susanne Kling dort engagieren würden, sei „phänomenal – und, dass wir so gut unterstützt werden auch“.

Auch Ludwig Klingler (Grüne) lobte, wie gut alle an einem Strang ziehen. Die Zusammenfassung kam von Holzheims Bürgermeister Erhard Friegel: „Wenn wir hier über einen Klimanotstand (Kein Klimanotstand, aber… )diskutieren, dann müssen wir dem zustimmen. Das Ried ist wichtig und gehört gemacht.“ Gegen die Stimme von Reinhold Sing nahm der Ausschuss den Bericht zur Kenntnis und segnete eine Kostenbeteiligung in Höhe von 37380 Euro für Maßnahmen im kommenden Jahr ab.

