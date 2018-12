vor 58 Min.

Der Christbaumstadel sucht seinen Weihnachtsmann

In Gundelfingen ist eine meterhohe Figur offenbar gestohlen worden. Der Besitzer setzt einen vierstelligen Finderlohn aus.

Von Andreas Schopf

Für Josef Kränzle ist das nicht nur irgendeine aufblasbare Figur. Es ist sein Weihnachtsmann, den er vor rund 25 Jahren in den USA bestellt hat, und den er jedes Jahr in einem Vorgarten an der Lauinger Straße in Gundelfingen aufstellt – als Ankündigung und Werbung für seinen Christbaumstadel. „Sobald der Weihnachtsmann steht, ist der Verkauf eröffnet“, sagt Kränzle.

Derzeit steht die dreieinhalb Meter hohe Figur nicht mehr da, wo sie stehen sollte. Nicht etwa, weil der Christbaumverkauf auf Eis gelegt wurde. Vielmehr haben es offenbar Diebe auf den meterhohen Weihnachtsmann abgesehen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist die Figur verschwunden. Wie die Polizei mitteilt, muss die Tat zwischen 1.40 und 6 Uhr passiert sein. In den Morgenstunden sei schließlich aufgefallen, dass die Figur nicht mehr an ihrem Platz stand.

Gundelfingen: Wer hat den Weihnachtsmann des Christbaumstadels gesehen?

Und nicht nur das verwunderte Josef Kränzle am nächsten Tag. Auch der Zaun, der zwischen der Figur und der Straße stand, war nach seinen Angaben auf einer Länge von drei Metern beschädigt. Auf der Aufnahme einer Überwachungskamera wurde Kränzle fündig. Zwar sei der Weihnachtsmann selber – und was mit ihm passiert ist – nicht zu sehen gewesen. Doch es seien Personen zu erkennen gewesen, die sich im Umfeld des Vorgartens bewegten. Kränzles Verdacht: Die Täter könnten die 30 bis 40 Kilogramm schwere Figur an einem Auto befestigt und über den Zaun hinaus auf die Straße gezogen haben. Dabei könnte das Material des Weihnachtsmannes kaputt gegangen sein. Nach Kränzles Angaben hat es auch einen Zeugen gegeben, der Personen und ein Fahrzeug beobachtete.

Der Wert des aufblasbaren Weihnachtsmannes wird mit etwa 1000 Euro angegeben. Kränzle gehe es weniger um den finanziellen Schaden, sondern vielmehr um den individuellen Wert. „Die Figur gehört zur Firma dazu, sie ist unser Wahrzeichen.“ Sie sei in dieser Form auch nicht mehr zu beschaffen. Deshalb hat Kränzle eine Belohnung ausgesetzt, sollte jemand Informationen liefern können, die zur Ergreifung des oder der Diebe führen. In diesem Fall ist er bereit, 1000 Euro zu zahlen. „Ich weiß, das ist relativ viel“, sagt er. „Aber das ist es mir wert.“ Wer Hinweise zu dem Fall liefern kann, soll sich an die Polizei Dillingen wenden, Telefon 09071/560. (mit pol)

