Der Dornröschenschlaf ist beendet

Plus Im Schloss Höchstädt fand die erste Vernissage der Saison statt – wenn auch unter besonderen Umständen und viel Abstand.

Unterstützt durch Claudia Kohout begrüßte Bürgermeister Gerrit Maneth für die Stadt Höchstädt und das Kulturforum vorsorglich nur wenig geladene Gäste zur feierlichen Eröffnung der Kunstausstellung „Im Fluss“. Er beklagte zunächst, dass das Schloss zwangsweise in einen „Dornröschenschlaf“ gefallen sei.

Regionale Künstlerin aus Augsburg

Er freue sich deshalb umso mehr, dass engagierte Bürger der Stadt eine geeignete, regionale Künstlerin aus Augsburg ausfindig machen und zu einer kompletten Kunstausstellung motivieren konnten. Dabei wurden namentlich erwähnt: Annelen Laux-Kollmann und Alfred Greisinger. Die gelungenen und ansprechenden Kunstwerke im Raum wirken so, als könnten sie mit ihren sehr spezifischen auf das Schloss an der Donau ausgerichteten Inhalten und Anspielungen den Besucherstrom wieder „wachküssen“.

Architekt Karl Uhl ist die fachliche Beratung

Die Künstlerin Anja Güthoff führte in ihrer Präsentation aus, dass sie sich intensiv mit der Architektur der Kapelle beschäftigt hat. Unterstützt wurde sie dabei fachlich von Architekt Karl Uhl vom staatlichen Bauamt, der die Renovierung geleitet hatte. Sie ging mehrmals mit wachen Sinnen den zukünftigen „Herzogin Anna Auwaldrundgang“ zur Donau und hat sich dabei inspirieren lassen.

Der Eintritt zur Ausstellung in Höchstädt ist frei

Das authentische Ergebnis eröffnet dem Besucher ungewöhnliche Sichtweisen, Zusammenhänge, die der Wertschätzung und Erkennung der Bedrohung der vorhandenen Natur und Kultur zugänglich und zweckdienlich sind. Gerade eine durch Ausgangsbeschränkungen gebeutelte Gesellschaft kann lernen, dass es in der eigenen Wohnung, vor der eigenen Haustür, in der eigenen Region noch viel zu entdecken gibt und in übertragenen Sinn auch in sich selbst. Auch wir sind letztlich nur ein Teilchen im Fluss. Der Eintritt ist frei mit den üblichen Schutzvorkehrungen.

