Plus Der V-Markt-Betreiber will neue Angebote schaffen. Dafür sind sogar zwei Neubauten geplant. Das Vorhaben ist konkret, die Stadt wartet den Bürgerentscheid ab. Was entstehen soll.

Der V-Markt in Lauingen soll erweitert werden. Das wünschen sich zumindest die Verantwortlichen der Betreiberfirma Georg Jos. Kaes GmbH aus Mauerstetten. Wie Michael Stöckle, Mitglied der Geschäftsführung, gegenüber unserer Redaktion erklärt, wolle man Vorhaben schon lange verwirklichen. Jetzt macht das Unternehmen die Pläne öffentlich – kurz vor dem Bürgerentscheid zum rund einen Kilometer entfernten Einkaufszentrum.

Die beiden Märkte vor dem Lauinger V-Markt sollen jeweils 800 Quadratmeter groß werden

Laut Stöckle will die Kaes GmbH, die am Standort Lauingen neben dem Supermarkt V-Markt auch eine Waschanlage und eine Tankstelle betreibt, um zwei Angebote erweitern: Neben einem vom Unternehmen selbst betriebenen Getränkemarkt soll auch ein Drogeriegeschäft zur Vermietung entstehen. Welcher Anbieter einziehen soll, stehe aber noch nicht fest. „Wir haben alle großen Drogerieketten angeschrieben“, erklärt Stöckle. Bislang habe das Unternehmen jedoch noch keine Rückmeldung von den Anbietern erhalten. „Wir haben nur eine Bauvoranfrage gestellt“, begründet er. Erst, wenn die Pläne auch vonseiten der Stadt konkreter würden, könne er mehr dazu sagen.

Die beiden Märkte, so der aktuelle Plan, sollen jeweils rund 800 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten. Zudem würde der Parkplatz dementsprechend erweitert werden. Entstehen soll das neue Angebot auf der Grünfläche zwischen V-Markt und Dillinger Straße. Das Gelände, Teil des ehemaligen Bahner-Areals, gehört der Firma Kaes, sagt Stöckle. Rund 4,5 Millionen Euro wolle man in den Standort Lauingen investieren.

Bild: Georg Jos. Kaes GmbH

Mit einem Getränkemarkt und einer Drogerie sollen dort Angebote entstehen, die es so ähnlich bereits im V-Markt nebenan gibt. Dort existieren dafür jeweils eigene Abteilungen. Stöckle findet, dass man sich damit nicht ins eigene Fleisch schneiden würde: „Wir wollen den Standort Lauingen stärken. Ich sehe das als Ergänzung zum bestehenden Markt.“ Schließlich gebe es bei Rossmann, dm und Co. auch viele Eigenprodukte, die der V-Markt nicht anbietet. Das wiederum locke neue Kunden an. Und Stöckle sieht noch einen Vorteil: „Es ist doch gut, wenn alles gebündelt an einem Ort eingekauft werden kann.“ Was die Getränkeabteilung in der bestehenden Filiale angeht, will man dort das Angebot verändern. Konkretes kann Stöckle jedoch noch nicht sagen.

Die Pläne stoßen mitten in die Debatte um das geplante Einkaufszentrum im Lauinger Osten. Auch dort ist neben einem Discounter und einem Supermarkt ein Drogeriemarkt geplant. Am 1. März müssen die Lauinger Bürger in einer Abstimmung entscheiden, ob das Einkaufszentrum gebaut werden soll, oder nicht. Egal, wie der Bürgerentscheid am Ende ausgeht: Stöckle will in jedem Fall an den Plänen festhalten. „Aber die Objekte wirken sich wahrscheinlich aufeinander aus.“

Die Stadt will den Bürgerentscheid zum Einkaufszentrum abwarten

Ob die Erweiterung kommt, ist längst nicht sicher: Der Stadtrat sei zwar über das Vorhaben informiert. Entschieden wurde aber noch nichts. Wie Bürgermeisterin Katja Müller erklärt, wolle man erst das Ergebnis des Bürgerentscheids abwarten. Prinzipiell sehe sie persönlich den Plan der Kaes GmbH aber positiv. „Jeder Betrieb, der erweitert, ist ein Gewinn für die Stadt“, sagt sie. Wenn das Einkaufszentrum – und damit ein Drogeriemarkt – gebaut wird, sei die Situation aber eine andere: Rechnet man die geplante Drogerie am V-Markt ein, gäbe es dann drei Geschäfte mit diesem Sortiment in Lauingen. Ein Überangebot? „Ich glaube, es ist schwierig, beide Standorte zu verwirklichen“, sagt Müller. Sie sei sich nicht sicher, ob sich eine Drogerie am V-Markt in dem Fall noch lohnen würde. Schließlich gebe es in der Stadt und am westlichen Stadtrand dann bereits ähnliche Angebote.

Ob der V-Markt erweitert werden darf, entscheidet der Stadtrat. Wann die Pläne behandelt werden, steht noch nicht fest. Erst müsse das Ergebnis des Bürgerentscheids abgewartet werden. Stöckle kündigt gegenüber unserer Redaktion an, bald einen Bauantrag stellen zu wollen – unabhängig vom Entscheid.

