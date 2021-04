Der VdK Dillingen-Wertingen ist umgezogen

Ein Tag der offenen Tür wird geplant. Außerdem gibt es bei der Mitgliederzahl eine interessante Entwicklung.

Seit Mitte Februar ist der VdK-Kreisverband Dillingen-Wertingen in den ehemaligen Räumlichkeiten der Hypo-Vereinsbank in der Herzog-Georg-Straße 16 zu finden.

VdK-Kreisgeschäftsführer Tobias Geiger und seine fünf Mitarbeiterinnen freuen sich laut Pressemitteilung über die Arbeit in der neuen Umgebung. „Mit dieser Immobilie werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Die neue Geschäftsstelle bietet genügend Platz für die sozialrechtliche Beratung und die entsprechende Verwaltung. Auch werden künftig mehr Telefonleitungen zur Verfügung stehen als bisher, sodass uns die Mitglieder gut erreichen können. Wir bleiben weiterhin unter derselben Telefonnummer erreichbar“, sagt Geiger.

Zuvor war der VdK Dillingen-Wertingen im Lauinger Rathaus

Er bedankt sich bei Bürgermeisterin Katja Müller und der Stadtverwaltung für die vielen Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit. Die Stadt Lauingen hatte viele Jahrzehnte Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. (Wie der VdK Menschen in Notlagen hilft)

Im Moment ist die Geschäftsstelle für den Publikumsverkehr geschlossen. Sobald die Politik wieder Lockerungen zulässt, wird der VdK den Mitgliedern wieder offenstehen. Dann soll es bei einem „Tag der offenen Tür“ möglich sein, den VdK in neuer Umgebung kennenzulernen, verspricht Geiger. Das Datum wird noch bekannt gegeben.

Was der VdK Dillingen-Wertingen leistet

Der VdK-Kreisverband ist Ansprechpartner bei Fragen im Sozialrecht, stellt Anträge und erhebt Widersprüche und Klagen für seine Mitglieder. Die sozialrechtlichen Beratungen werden von Geiger sowie den Sozialrechtsberaterinnen Edeltraud Dallmaier und Monika Steinle geführt. Die Verwaltung, Büroorganisation und Terminierung wird von den Verwaltungsangestellten Denise Rauh, Katja Rehm und Anastasia Neumüller erledigt.

Hierzu kann auch der Außensprechtag jeden Mittwoch in Wertingen genutzt werden. Die Terminvereinbarung hierzu erfolgt über die Verwaltung in Lauingen.

Wie viele Mitglieder der VdK Dillingen-Wertingen inzwischen hat

„Die Mitgliederentwicklung ist äußerst erfreulich. Wir haben so viele Mitglieder wie noch nie“, sagt Geiger. Im vorigen Kalenderjahr stieg die Zahl der Mitglieder um 2,9 Prozent auf 7290 an (Stichtag 31.12.2020). Großer Beratungsbedarf zeigte sich 2020 in den Bereichen der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung sowie im Schwerbehindertenrecht.

Bis vor fünf Jahren war in diesem Gebäude am Lauinger Marktplatz die Filiale der Hypovereinsbank untergebracht. Neben einem Café und Praxen, befindet sich dort auch der VdK.

Allein 40 Prozent von 4201 Beratungen im Jahr 2020 sind auf Themen in der gesetzlichen Rentenversicherung zurückzuführen. Weitere Schwerpunkte in den Beratungen sind das Schwerbehindertenrecht mit 25 Prozent und das Krankenversicherungsrecht mit zehn Prozent. Die Hälfte aller Termine wurde aufgrund der Pandemie telefonisch durchgeführt.

Der VdK Dillingen-Wertingen ist von Montag bis Freitag erreichbar unter Telefon 09072/ 92 25 49 - 0. Interessenten und Mitglieder können sich auf der Homepage über die aktuelle Lage und den VdK allgemein erkundigen: www.vdk.de/kv-dillingen-wertingen/ (pm)

Lesen Sie dazu auch: