vor 20 Min.

Die Erfolgsgeschichten junger Menschen

Flüchtlinge im Landkreis bestehen ihre Prüfungen – und zwar zum Teil sogar als Beste ihres Jahrgangs

Lauter Erfolgsgeschichten teilt Georg Schrenk aus Dillingen mit. Der Koordinator des Helferkreises Asyl/Migration beklagt, dass manche immer noch darüber diskutieren, ob Flüchtlinge in den Polizeieinsatz in der Altheimer Straße in Dillingen miteinbezogen waren, obwohl dem nicht so war. „Es wäre für die Integration von Geflüchteten bestimmt sinnvoller, wenn die positiven Leistungen von jungen Flüchtlingen zur Kenntnis genommen werden würden“, sagt Schrenk und zählt auf:

Da legt ein junger Mann, Nour Aldin aus Syrien, die Fachhochschulreifeprüfung an der Fachoberschule in Donauwörth erfolgreich ab. Er wird ein Studium im Bauingenieurwesen aufnehmen. Eshetu aus Eritrea beendet die Ausbildung zum Optiker mit der bestandenen Gesellenprüfung (wir berichteten). Und da ist Hala aus Syrien, die mit ihren Eltern und Geschwistern im Kreis Dillingen wohnt. Sie hat als Schulbeste die Prüfung zur Mittleren Reife an der Mittelschule in Dillingen mit der Note 1,7 bestanden. Jetzt wartet die Herausforderung Gymnasium auf sie. Emanuel aus Äthiopien wohnt mit seiner Mutter in der Gemeinschaftsunterkunft. Er kam vor etwa drei Jahren nach Dillingen und beendet die sogenannte Übergangsklasse in der Mittelschule mit der Note 2,2. Noch ein Jahr wird er die Mittelschule besuchen, den sogenannten qualifizierten Hauptschulabschluss machen und dann eine Ausbildung beginnen. „Vielleicht sollten die Kritiker der ehrenamtlichen Arbeit der Flüchtlingshelfer zur Kenntnis nehmen, dass von den vier ausgezeichneten Schülern in der Mittelschule drei Migrationshintergrund hatten“ findet Schrenk.

Es gibt, so fügt er an, auch ausgebildeten Nachwuchs für Pflegeheime: Bakary aus Gambia hat gerade erfolgreich die Ausbildung zum staatlich geprüften Sozialbetreuer und Pflegefachhelfer abgeschlossen und arbeitet bereits in einem Pflegeheim. Mohamed aus Sierra Leone und Yamaya aus Uganda haben ihre Ausbildung zur Fachkraft für Altenpflege abgeschlossen und sind jetzt „Altenpfleger“. Nun hoffen alle, die eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben und zum Personenkreis der „Geduldeten“ gehören, dass sie eine dauerhafte Beschäftigungserlaubnis erhalten, ergänzt der Koordinator des Helferkreises. „Dies sind nur einige Beispiele, die stellvertretend stehen sollen. Natürlich gibt es genauso wie unter Deutschen auch Flüchtlingskinder, die nicht diesen Ehrgeiz entwickeln. Interessant ist, wenn man Familien besucht und dort feststellt, dass die Kinder sich oft in fließendem, meist fehlerfreiem Deutsch unterhalten können. Natürlich haben viele noch Schwächen in der deutschen Grammatik, aber auch diese lassen sich mit Fleiß beheben.“ Schrenk schließt seine Mitteilung mit den Worten: „Anerkennung allen, die engagiert an ihrer Aus- und Fortbildung arbeiten aber auch den Ehrenamtlichen, die sie durch Nachhilfe und Begleitung unterstützten.“ (pm)

Das nächste Rundgespräch Asyl/Migration findet am Donnerstag, 19. September, um 19.30 Uhr statt. Im Kirchenzentrum St. Ulrich, Bischof-Hartmann-Ring 1 in Dillingen wird es einen Rückblick auf fünf Jahre Rundgespräche geben. Mit dabei sind drei Teilnehmer des ersten Rundgesprächs und Flüchtlinge, die sie damals schon betreuten. Außerdem wird es Informationen zum Migrationspaket geben. David Förster, Bayerischer Flüchtlingsrat, wird über die Folgen aus dem Gesetz über Duldung bei Ausbildung/Beschäftigung für Asylbewerber und Geduldete sowie ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung sprechen.

